Jacek Sasin w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja w Polsat News

W piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" na pytania Marka Tejchman odpowie poseł PiS Jacek Sasin. Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.

Mężczyzna w średnim wieku w garniturze i krawacie siedzi przed ekranem z widokiem nocnego miasta.
Polsat News
Jacek Sasin w piątkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń"

W drugiej części programu wystąpi dr Dominik Héjj, autor książki "Węgry na nowo".


Adam Gaafar / polsatnews.pl
