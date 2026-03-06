Jacek Sasin w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja w Polsat News
Polska
W piątkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" na pytania Marka Tejchman odpowie poseł PiS Jacek Sasin. Transmisja od godz. 19.15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.
Jacek Sasin w piątkowym wydaniu "Gościa Wydarzeń"
W drugiej części programu wystąpi dr Dominik Héjj, autor książki "Węgry na nowo".
Pozostałe odcinki programu "Gość Wydarzeń" dostępne są TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej