Rząd Islandii w piątek wyznaczył na 29 sierpnia datę referendum, w którym obywatele zdecydują, czy państwo wznowi przerwane negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Islandia złożyła wniosek o członkostwo w UE w 2009 r., w szczytowym momencie kryzysu finansowego.

Islandia. Referendum ws. wznowienia negocjacji z UE

Prace w ramach procesu akcesyjnego zostały zamrożone w 2013 r., gdy eksperci ostrzegali przed potencjalnym rozpadem strefy euro. Ostatecznie starania wstrzymano w 2015 r.

– Mamy lepszą pozycję negocjacyjną niż po kryzysie ekonomicznym. W rozmowach z UE będziemy zabiegać o zachowanie naszych zasobów oraz stabilności finansowej – podkreśliła premierka Kristrun Frostadottir, liderka socjaldemokratycznego Sojuszu na konferencji prasowej.

Zbliżenie Islandii do UE jest komentowane jako strategiczne w obliczu rosnącego znaczenia Arktyki i roszczeń prezydenta USA Donalda Trumpa do położonej w tym regionie Grenlandii.

Kluczową kwestią w debacie o UE, jak informował w styczniu korespondent Polsat News, pozostaje jednak rybołówstwo. Dla Islandczyków to sprawa fundamentalna: czy zachowają pełną kontrolę nad połowami i sposobem ich organizacji w przyszłości. - To jest w tej chwili najważniejszy temat. Chodzi o rybołówstwo i o to, czy Islandczycy sami będą decydować o swoich zasobach - wyjaśniał Tomasz Lejman.

Sondaż Gallupa. 57 proc. Islandczyków za wznowieniem negocjacji

W sondażu Gallupa, przeprowadzonym między 19 lutego a 4 marca, 57 proc. respondentów opowiedziało się za kontynuowaniem negocjacji akcesyjnych z UE, a ponad 30 proc. było temu przeciwnych. Rozpisanie referendum musi jeszcze zaakceptować parlament Islandii.

Szefowa dyplomacji Islandii Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir podkreśliła, że nie spodziewa się długich negocjacji z UE, gdyż jej kraj już należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co oznacza, że rynek jest w dużej części zintegrowany. Jej zdaniem obszary akcesyjne, które zostały już omówione, zostaną zaktualizowane.

Referendum w Islandii. "Naród stoi przed ważną decyzją"

"Naród islandzki stoi przed ważną decyzją. W świecie rywalizujących ze sobą stref wpływu członkostwo w UE daje zakotwiczenie we Wspólnocie bazującej na wartościach, dobrobycie i bezpieczeństwie" - podkreśliła komisarka UE ds. rozszerzenia Marta Kos w oświadczeniu przekazanym agencji AFP.

W wyniku przedterminowych wyborów w 2024 r. w kraju powstała większościowa koalicja socjaldemokratycznego Sojuszu, liberalnego Odrodzenia oraz Partii Ludowej. Ugrupowania te w umowie koalicyjnej ustaliły, że referendum w sprawie wznowienia negocjacji akcesyjnych z UE odbędzie się do 2027 r. Nie podano wówczas konkretnej daty.

Islandia jest strategicznie położona na północnym Atlantyku, należy do NATO, a także ma podpisaną umowę obronną z USA. Kraj jest bogaty w zasoby naturalne, ważną gałęzią gospodarki jest rybołówstwo, którego ochrona przed unijnymi kwotami była wcześniej przedmiotem debaty.

