Jak podaje Reuters, Grecja udostępni środki wojskowe i personel w celu wzmocnienia obrony Bułgarii w odpowiedzi na prośbę sąsiedniego kraju. O decyzji poinformował grecki minister obrony Nikos Dendias.

Bułgaria otrzyma militarną pomoc od Grecji

Szef resortu obrony Grecji powiedział, że bateria systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot zostanie przeniesiona do północnej Grecji, aby chronić znaczną część terytorium Bułgarii.

- Dwa greckie myśliwce F-16 również zostaną rozmieszczone na północy w celu zapewnienia dodatkowej ochrony Bułgarii, a wyżsi rangą oficerowie greckich sił powietrznych przeniosą się do Sofii, aby pomóc w koordynacji działań - opisał Dendias.

Prośba Bułgarii pojawia się niedługo po tym, jak Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), znany też jako Gwardia Rewolucyjna, poinformowała na swoim kanale na Telegramie o tym, że Iran rozważa atak na siedzibę Ludowej Organizacji Mudżahedinów Iranu (MEK) znajdującą się w bazie Aszraf-3 w Albanii .

Iran. Gwardia Rewolucyjna grozi uderzeniem w Albanię

Korpus zasugerował, że Albania, która od ponad dekady gości na swojej ziemi irańską opozycję, może być celem irańskiego odwetu, podobnie jak przed kilkoma dniami Akrotiri - brytyjska baza wojskowa na Cyprze. Sygnalizując możliwe uderzenie w Albanię, IRGC dał do zrozumienia, że ma możliwości militarne, aby przenieść działania wojenne daleko poza Bliski Wschód.

Ludowa Organizacja Mudżahedinów Iranu (MEK) jest opozycyjna wobec reżimu ajatollahów i przeniosła swoją siedzibę do Albanii. Z powodu działalności MEK stosunki między dwoma państwami były już wcześniej napięte. W 2022 r. Albania oskarżyła Iran o przeprowadzenie dużego cyberataku, po czym ogłosiła zerwanie stosunków dyplomatycznych z Teheranem.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Atak irańskiego drona w bazę na Cyprze

Podczas rozpoczętej 28 lutego wojny na Bliskim Wschodzie Iran zaatakował też amerykańskie bazy na tym obszarze. Irański dron uderzył także w brytyjską bazę w Akrotiri na Cyprze. Wielka Brytania, ale również Francja i Grecja zapowiedziały wzmocnienie obrony brytyjskich dwóch brytyjskich baz na Cyprze.

Rzecznik cypryjskiego rządu Konstantinos Letymbiotis potwierdził w poniedziałek, że to baza brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych (RAF) na Cyprze była celem ataku irańskiego drona, a nie inne obiekty na wyspie. "W obydwu incydentach chodziło o brytyjskie bazy w Akrotiri" - poinformował Letymbiotis.

Minister obrony Włoch Giudo Crosetto powiedział w czwartek, że jego kraj, a także Francja, Hiszpania i Holandia chcą w najbliższych dniach wysłać jednostki sił morskich dla wsparcia Cypru. Wysłanie w rejon wyspy niszczyciela rakietowego zapowiedziała Wielka Brytania.

