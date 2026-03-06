Drony miały pomóc Ukrainie. Polak nielegalnie je sprzedawał

Prokuratura obwodu kijowskiego poinformowała w czwartek o zatrzymaniu Polaka podejrzanego o niezgodne z prawem wykorzystywanie pomocy humanitarnej. "Zgodnie z ustaleniami śledztwa cudzoziemiec fałszował dokumenty dotyczące przyjęcia i przekazania dronów, przekazanych w ramach pomocy humanitarnej" - czytamy w jej komunikacie.

Jak podkreślili ukraińscy śledczy, Polak "w dokumentach podawał nieprawdziwe informacje o rzekomym przekazaniu mienia jednostce wojskowej Sił Zbrojnych Ukrainy i przekazywał te dokumenty dyrektorowi jednej z fundacji charytatywnych".

Polak zatrzymany w Ukrainie. Prokuratura opisuje proceder

Według ustaleń zagranicznych śledczych podejrzany otrzymaną pomoc humanitarną sprzedawał osobom trzecim, czerpiąc zyski z takiego procederu.

"Podczas kolejnej sprzedaży partii bezzałogowych statków powietrznych, które otrzymano poprzez fundację jako pomoc humanitarna, mężczyzna został zatrzymany zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy" – poinformowała ukraińska prokuratura.

Obecnie rozpatrywana jest kwestia zastosowania wobec Polaka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Postępowanie prowadzone jest przez policję we współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy.

jp/wka / polsatnews.pl / PAP