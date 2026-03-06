Drony miały pomóc Ukrainie. Polak nielegalnie je sprzedawał

Świat

Polski obywatel został zatrzymany w Ukrainie i usłyszał zarzut nielegalnej sprzedaży dronów pochodzących z pomocy humanitarnej. Według komunikatu kijowskiej prokuratury miał on fałszować dokumenty, a bezzałogowce sprzedawać osobom trzecim.

Ułożone w bagażniku samochodu banknoty o różnych nominałach oraz zielona skrzynka.
Prokuratura Obwodowa w Kijowie
Zatrzymano Polaka podejrzanego o nielegalne czerpanie zysków z pomocy humanitarnej

Prokuratura obwodu kijowskiego poinformowała w czwartek o zatrzymaniu Polaka podejrzanego o niezgodne z prawem wykorzystywanie pomocy humanitarnej. "Zgodnie z ustaleniami śledztwa cudzoziemiec fałszował dokumenty dotyczące przyjęcia i przekazania dronów, przekazanych w ramach pomocy humanitarnej" - czytamy w jej komunikacie.

 

ZOBACZ: Kijów grzmi: siedmiu Ukraińców zakładnikami Węgier. "Żądamy uwolnienia"

 

Jak podkreślili ukraińscy śledczy, Polak "w dokumentach podawał nieprawdziwe informacje o rzekomym przekazaniu mienia jednostce wojskowej Sił Zbrojnych Ukrainy i przekazywał te dokumenty dyrektorowi jednej z fundacji charytatywnych".

Polak zatrzymany w Ukrainie. Prokuratura opisuje proceder

Według ustaleń zagranicznych śledczych podejrzany otrzymaną pomoc humanitarną sprzedawał osobom trzecim, czerpiąc zyski z takiego procederu.

 

"Podczas kolejnej sprzedaży partii bezzałogowych statków powietrznych, które otrzymano poprzez fundację jako pomoc humanitarna, mężczyzna został zatrzymany zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy" – poinformowała ukraińska prokuratura.

 

Obecnie rozpatrywana jest kwestia zastosowania wobec Polaka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Postępowanie prowadzone jest przez policję we współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polacy nie mogą w wrócić do kraju. "Coś lata nad głowami, z okna widać dym"
jp/wka / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
DRONYKIJÓWPOLAKŚWIATUKRAINAWOJNA W UKRAINIEZATRZYMANIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 