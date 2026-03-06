To dodatkowa forma wsparcia dla osób, które odkładały środki w II filarze systemu emerytalnego. Nie każda kobieta spełnia jednak warunki konieczne do otrzymania tego świadczenia. Znaczenie ma zarówno wiek, jak i wysokość zgromadzonych oszczędności.

Okresowa emerytura kapitałowa. Świadczenie skierowane do konkretnej grupy

Okresowa emerytura kapitałowa została wprowadzona przepisami ustawy z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 r.

Świadczenie skierowane jest do kobiet urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które osiągnęły wiek emerytalny wynoszący 60 lat i gromadziły środki w systemie kapitałowym. Podstawą jego przyznania jest odpowiednia wysokość środków zapisanych na subkoncie emerytalnym oraz w OFE.

Dodatkowe środki dla kobiet +60. Warunki przyznania

Prawo do okresowej emerytury kapitałowej mają kobiety spełniające kilka warunków wskazanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

ukończyły 60 lat

urodziły się po 1948 roku

mają ustalone prawo do emerytury na nowych zasadach

należały do Otwartego Funduszu Emerytalnego (OFE)

zgromadziły na rachunku w OFE odpowiednią sumę środków

Aby możliwa była wypłata świadczenia, środki zapisane na subkoncie muszą wynosić co najmniej dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego. Od 1 marca 2026 r. wynosi on około 7333,60 zł ponieważ wysokość dodatku pielęgnacyjnego wzrosła do 366,68 zł.

Jeżeli zgromadzony kapitał jest niższy, świadczenie nie zostanie przyznane. Warto więc sprawdzić stan środków zapisanych na subkoncie w ZUS, aby ocenić, czy spełnione są warunki do uzyskania świadczenia.

Jak ubiegać się o okresową emeryturę kapitałową?

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić osobiście w placówce ZUS, wysyłając dokumenty pocztą lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające przynależność do OFE oraz aktualny stan konta emerytalnego. Po analizie dokumentów ZUS wydaje decyzję dotyczącą przyznania świadczenia oraz jego wysokości.

ZUS wskazuje również, że wniosek można jeszcze wycofać przed uprawomocnieniem się decyzji.

"Wniosek może zostać wycofany, jednakże nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji organu rentowego, tj. w przypadku, gdy nie zostało złożone odwołanie do sądu - w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji" - informuje Zakład na swojej stronie.

Wysokość okresowej emerytury kapitałowej w 2026

Wysokość świadczenia zależy od ilości środków zgromadzonych na rachunku w OFE oraz na subkoncie w ZUS. Kwota wyliczana jest indywidualnie na podstawie tablic dalszego trwania życia publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

W praktyce oznacza to, że zgromadzony kapitał dzieli się przez średnią liczbę miesięcy dalszego życia wskazaną w tablicach GUS. Im większa suma zgromadzonych oszczędności, tym wyższa miesięczna wypłata.

Wysokość okresowej emerytury kapitałowej może wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie.

Jest haczyk. Świadczenie tylko do określonego wieku

Okresowa emerytura kapitałowa nie jest świadczeniem stałym. ZUS wypłaca ją od momentu ukończenia przez kobietę 60 lat do dnia poprzedzającego osiągnięcie wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn.

"Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje kobiecie do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzny, tj. 65 lat"- zaznacza ZUS.

W niektórych sytuacjach wypłata świadczenia może zostać zawieszona. Dotyczy to m.in. przypadku kontynuowania pracy u tego samego pracodawcy bez wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy.

Jak wspomniano, okresowa emerytura kapitałowa ma charakter czasowy i przysługuje tylko do ukończenia 65. roku życia. Po osiągnięciu tego wieku świadczenie wygasa, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych automatycznie ustala wysokość emerytury docelowej, uwzględniając zgromadzone składki oraz środki zapisane na subkoncie emerytalnym.

