Dezinformacja podbija ceny paliw. Niepokojące prognozy

Amerykańsko-izraelska ofensywa oraz odpowiedź Iranu sprawiła, że nad wszystkimi państwami Zatoki Perskiej zawisło widmo zagrożenia militarnego. Jednak konsekwencje eskalacji mogą mieć wymiar globalny.

Konflikt na Bliskim Wschodzie spowodował bowiem duże problemy z przepływem ropy z całego regionu, po tym jak irańskie władze zdecydowały się zamknąć Cieśninę Ormuz, przez którą przepływa około 40 proc. transportu morskiego tego surowca.

Ceny ropy naftowej w tym tygodniu rosną o około 18 proc. i zmierzają do największego tygodniowego wzrostu od czasu rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Ceny benzyny. "Paliwa na pewno w Polsce nie zabraknie"

Wartości na pylonach polskich stacji benzynowych rzeczywiście dość dynamicznie się zmieniają, chociaż rządzący zapewniają, że nie ma powodów do obaw. - Chcę państwu powiedzieć, że nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o zapasy paliwa w Polsce (...). Wojna nie ma bezpośredniego wpływu na dostawy ropy naftowej i innych paliw do Polski - zapewniał we wtorek premier Donald Tusk.

ZOBACZ: Bliski Wschód w naftowym ogniu. Największy kryzys paliwowy od 1973 roku

Mimo to w ostatnich dniach kierowcy głębiej sięgają do portfeli. Minister energii Miłosz Motyka w piątek na antenie Polsat News powtórzył deklaracje szefa rządu. - Nie ma dzisiaj żadnego ryzyka zerwania podaży tego surowca. Paliwa na pewno w Polsce nie zabraknie (...). Wręcz ta podaż, jeżeli chodzi o paliwa już przetworzone, jest znacznie szybsza niż popyt, więc tutaj ta kwestia jest stabilna - zapewnił.

Motyka zaznaczył jednak, że "sytuacja geopolityczna wpływa na makroekonomię, stąd te ceny".

Dezinformacja zalała sieć. Napędzanie popytu winduje ceny

Arnold Nadolczak, poruszając temat cen paliw, tłumaczył na antenie Polsat News, że na wzrosty ma wpływ także dezinformacja, która zalała sieć. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin zaczęły pojawiać się grafiki, które mają napędzać popyt. - Żeby paliwo ze stacji znikało, żeby robić zapasy benzyny - tłumaczył dziennikarz. "Tankuj teraz, póki taniej" - brzmi jeden z takich sloganów.

- De facto taka propaganda robiona jest bardzo niskim kosztem - mówił Nadolczak, zwracając uwagę na mnożące się w materiałach błędy np. graficzne. - Jest to robione przez wykorzystanie chociażby sztucznej inteligencji. Czyli ma niskim kosztem wprowadzić zamieszanie. Żeby wywołać panikę i żeby to paliwo z tych stacji jak najszybciej znikało - objaśniał.

Prognoza cen. Ile będą kosztowały benzyna, diesel i gaz?

Jeżeli Polacy będą ulegać takim manipulacjom, ceny rzeczywiście będą wzrastać. Z prognozy przegotowanej dla Polsat News przez serwis e-petrol wynika, że w najbliższych dniach Polacy będą płacić więcej. Według analizy na okres 9-15 marca, przewidywana średnia cena Pb 98 z 6,96 zł za litr wzrośnie do 7,10 zł, Pb 95 z 6,15 zł poszybuje do 6,30 zł.

Droższy będzie też diesel, którego średnia cena wzrośnie z 7,12 zł za litr do 7,29 zł. Skutki obecnej sytuacji odczują również właściciele samochodów na gaz. Średnia wartość tego paliwa z 2,97 zł wzrośnie od 3,10 zł.

ZOBACZ: Gaz, paliwo, nawozy. Krzysztof Bosak alarmuje: Zapłacimy więcej

Już teraz kierowcy w całej Polsce mocno narzekają na dynamiczny wzrost cen, który nastąpił od ostatniej soboty. - Jak tankowałam, zauważyłam znaczną różnicę. Wcześniej tankowałam tak za około 5,60 zł, teraz za 6,17 zł - mówiła Polsat News mieszkanka Poznania. - Trzeba tankować póki jeszcze można - powiedział inny z kierowców.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni