"Błąd strukturalny w konstytucji". Sędzia o wecie prezydenta

Profesor prawa Marek Safjan w programie "Najważniejsze pytania" pochylił się nad problemami ustrojowymi w Polsce. Gospodarze audycji zapytali profesora o prawo weta, które - zdaniem części opinii publicznej - jest nadużywane przez prezydenta Karola Nawrockiego.

- Konstytucja przyznaje prezydentowi prawo weta mogące być odrzucone większością kwalifikowaną 3/5 głosów. Oczywiście tak wielkiej większości parlament nie ma, ale to jest większość dużo większa niż na przykład ta nadwyżka niewielka, którą obecnie Karol Nawrocki otrzymał w wyborach prezydenckich. To jest niewielka nadwyżka. No ale dysponuje niezwykłą siłą, która może paraliżować parlament - stwierdził były prezes TK.

"Być może jest błąd strukturalny". Prof. Safjan o ustroju w Polsce

- Mamy z jednej strony demokratycznie wybrany parlament i to w tym wypadku dysponujący znaczącą większością parlamencie, który jest instytucją upoważnioną do uchwalania ustaw, tworzenia prawa. Z drugiej strony mamy prezydenta, któremu konstytucja przyznaje prawo weta - tłumaczył gość programu "Najważniejsze pytania"

- Tu być może jest jakiś jakiś błąd strukturalny w konstytucji, wynikający z różnych powodów już historycznie uwarunkowany, już nie będę w to wchodzić - dodał sędzia.

- Oczywiście prezydent jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości, rzeczywiście ma argumenty, które przemawiają na rzecz tego, że dana ustawa jest niezgodna z konstytucją, to powinien kierować sprawę do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny, ale musi przedstawić argumentację, która na rzecz takiej tezy przemawia - zastrzegł.

- Ja tego w zasadzie nie słyszę, bo słyszymy jakieś bardzo ogólne określenia, z których nie wynika właściwie nic, co by wskazywało tak naprawdę na niekonstytucyjność tych (zawetowanych - red.) ustaw - wyjaśnił.

Gość Przemysława Szubartowicza i Karoliny Olejak powiedział, że prezydenckie weto zostało "pomyślane jako pewien instrument, który pozwala w ostatnim momencie przed wejściem ustawy zareagować, gdyby się okazało, że są rażące błędy lub rażąca niekonstytucyjność".

Więcej informacji wkrótce...

