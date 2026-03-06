Donald Trump w telewizyjnym wywiadzie sposób na słowa szefa irańskiej dyplomacji Abbasa Aragczi, który zapewniał o gotowości kraju na inwazję lądową. Prezydent USA uznał te obawy za bezpodstawne w obecnej sytuacji strategicznej.

- To strata czasu. Stracili wszystko. Stracili marynarkę wojenną. Stracili wszystko, co mogli stracić - ocenił Trump w rozmowie telefonicznej z telewizją NBC News, sugerując, że zamiast operacji lądowej kontynuowane będą uderzenia z dystansu.

ZOBACZ: Trump chce uczestniczyć w wyborze lidera Iranu. "Syn Chameneiego to przeciętniak"

- Chcemy wejść i oczyścić wszystko. Nie chcemy kogoś, kto odbudowywałby dotychczasowy reżim w 10 lat - podkreślił.

"To strata czasu". Donald Trump o potencjalnej inwazji lądowej

Trump powiedział, że Stany Zjednoczone "mają kilku ludzi", którzy jego zdaniem sprawdziliby się w roli nowych liderów. - Obserwujemy ich - podkreślił, dodając, że podejmowane są starania, aby osoby te przeżyły trwający konflikt. Nie sprecyzował jednak żadnych nazwisk.

Zdaniem prezydenta USA Modżtaba Chamenei - syn zabitego irańskiego przywódcy Alego Chameneia - jest w tej roli nie do zaakceptowania.

ZOBACZ: Trump wstrzymuje handel z Hiszpanią. W tle atak na Iran

56-letni Modżtaba Chamenei znany jest z bliskich, pielęgnowanych od dziesięcioleci powiązań z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, znanym też jako Gwardia Rewolucyjna. Przez lata był kluczowym łącznikiem między ojcem a dowództwem tej formacji - podał niezależny opozycyjny portal Iran International.

Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi, w której żartował, że Irańczycy sami zadzwonią z prośbą o wskazanie lidera, Trump przyznał, że był wówczas "tylko trochę sarkastyczny".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polacy nie mogą w wrócić do kraju. "Coś lata nad głowami, z okna widać dym" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp/wka / PAP / polsatnews.pl