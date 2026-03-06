Alarm dla PiS i dwóch koalicjantów. Znamy wyniki nowego sondażu

W najnowszym sondażu pracownia Opinia24 zapytała Polaków o ich preferencje w wyborach parlamentarnych. Gdyby głosowanie odbyło się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 34,2 proc. głosów. To wzrost o 2,2 pp. w porównaniu z poprzednim badaniem tej pracowni sprzed miesiąca.

Nowy sondaż wyborczy. Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera

Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 22 proc. badanych (spadek o 2,5 pp.). Na podium miejsce utrzymuje Konfederacja z poparciem 14,5 proc. (wzrost o 1,9 pp.) Do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 7,2 proc. (spadek o 0,7 pp.) oraz Lewica, na którą chce głosować 6,2 proc. respondentów (spadek o 0,2 pp.).

ZOBACZ: KO liderem nowego sondażu wyborczego. Jest jedno "ale"

Pod progiem wyborczym znalazły się partia Razem z poparciem 4,1 proc. (wzrost o 0,4 pp.), Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce głosować 3 proc. wyborców (wzrost o 1,3 pp.).

Polska 2050 pod progiem wyborczym. Spadek aż o 2,6 pp.

Na końcu stawki plasuje się Polska 2050, która może liczyć na 1,5 proc. głosów, co oznacza największy spadek — o 2,6 pp. - w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca. Odpowiedź "inna partia" zaznaczyło 0,6 proc. osób (wzrost o 0,1 pp.), a "nie wiem/trudno powiedzieć" - 6,8 proc. ankietowanych (spadek o 0,1 pp.).

Badanie pracowni Opinia24 zostało przeprowadzone w dniach 2-4 marca 2026 r. techniką mieszaną — wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI) — na reprezentatywnej próbie 1001 pełnoletnich mieszkańców Polski. Udziały procentowe preferencji wyborczych są zaokrąglane do pierwszego miejsca po przecinku, więc czasem mogą nie sumować się do 100 proc.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni