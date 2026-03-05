"Zaproponowałem prezydentowi ten kierunek". Prof. Kołodko o "SAFE 0 proc."

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński i prezydent Karol Nawrocki wyszli w środę z inicjatywą opracowania programu "SAFE 0 proc.", zakładającego, że środki finansowe na pokrycie kosztów zbrojeń dla Polski pozyskane byłyby poprzez wykorzystanie rezerw banku centralnego.

Pomysł skorzystania z rezerw walutowych postulował już w przeszłości były wicepremier i minister finansów prof. Grzegorz Kołodko. Już w marcu ubiegłego roku na łamach Money.pl wskazywał, że w trudnych czasach nie można wykluczać "działań nieortodoksyjnych". - Gdyby zaiste była to kwestia narodowego bezpieczeństwa - być albo nie być - to należałoby sięgnąć do części tych rezerw. One są na czarną godzinę, a ona jakoby nadchodzi, więc jak nie teraz, to kiedy? - pytał.

Prof. Kołodko: Zaproponowałem prezydentowi ten kierunek

W czwartek w programie "Punkt Widzenia Szubartowicza" prof. Grzegorz Kołodko przyznał, że rozmawiał w tej sprawie z prezydentem. - Z oczywistych powodów jako profesjonaliście, jako byłemu politykowi, jako obywatelowi Rzeczypospolitej, a także jako podatnikowi, o których interesy podobno politycy tak strasznie się martwią, zastanawiałem się i dalej się zastanawiam, w jaki sposób rozsądnie finansować wydatki publiczne - mówił.

Były wicepremier przypomniał, że we wrześniu ubiegłego roku opublikował artykuł na temat stanu polskich finansów publicznych, w którym przekonywał, że nie jest za późno, by właściwie się o nie zatroszczyć. Wcześniej kwestię tę podnosił również na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

W listopadzie prof. Kołodko został zaproszony na rozmowę przez Karola Nawrockiego. - Zaproponowałem prezydentowi Nawrockiemu ten kierunek rozwiązań, odpowiedziałem na kilka pytań, które w tamtej fazie zostały postawione i, jak dziś rozumiem, przez te 100 dni trwały pewne przygotowania, trwały pewne negocjacje, bo sprawa jest bardzo skomplikowana politycznie, prawnie, czyli od strony legislacyjnej i od strony ekonomicznej i inżynieryjnej - wskazywał.

Były wicepremier: "Polski SAFE 0 proc." jest lepszy niż program "SAFE"

Prof. Grzegorz Kołodko stwierdził, że program "Polski SAFE 0 proc." jest lepszy od tego zaoferowanego przez Unię Europejską. - Jest dostatecznie elastyczny, zapewnia w określonej perspektywie czasowej środki, o których jest mowa i jest tańszy - stwierdził.

Były wicepremier stwierdził, że zamieszanie wokół propozycji prezesa NBP i prezydenta wynika z atmosfery politycznej w Polsce. - Ta burza jest skutkiem trwającej nieustannie, nad czym ubolewam, polskiej zimnej wojny domowej - powiedział.

Prof. Kołodko nie chciał bezpośrednio odpowiedzieć na pytanie Przemysława Szubartowicza o to, czy to właśnie on podsunął Nawrockiemu ideę stworzenia programu finansowania zbrojeń. - O to już musi pan zapytać pana prezydenta - uciął ekonomista.

