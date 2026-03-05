Informacje dla osób podróżujących do Turcji zostały zaktualizowane na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w czwartek. Niezmiennie jednak resort przypomina, aby przed wyprawą zarejestrować się w systemie Odyseusz.

MSZ "odradza wszelkie podróże do 30 km strefy przygranicznej z Syrią, Irakiem i Iranem w okręgach: Hatay, Kilis, Gazinatep, Şanliurfa, Mardin, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı i Iğdır".

Lecisz do Turcji? Nowe wytyczne MSZ

Dodatkowo polski resort podaje, że "odradza podróże, które nie są konieczne" do okręgów południowo-wschodniej Turcji: Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gazinatep (z wyjątkiem samego miasta Gaziantep, gdzie zalecane zachowanie szczególnej ostrożności) czy Şanliurfa (z wyjątkiem samego miasta Şanliurfa, gdzie zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności).

Chodzi też o: Mardin (z wyjątkiem samego miasta Mardin, gdzie zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności), Şırnak, Hakkâri, Van (z wyjątkiem samego miasta Van, gdzie zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności), Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Siirt, Batman. "Na pozostałym terytorium Turcji, w tym w popularnych regionach turystycznych, zalecamy zachowanie zwykłej ostrożności" - podało MSZ.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Do których krajów nie lecieć?

Za pośrednictwem mediów społecznościowych MSZ na profilu "Polak za granicą" przedstawił też zaktualizowaną listę wszystkich krajów do których ministerstwo odradza wszelkie podróże.

"Odradzamy podróże do: Afganistanu, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Białorusi, Burkina Faso, Czadu, Demokratycznej Republiki Konga, Gwinei, Gwinei Bissau, Haiti, Iraku, Iranu, Izraela, Jemenu, Jordanii, Kataru, Korei Północnej, Kuwejtu, Libanu, Libii, Mali, Mjanmy, Nigru, Omanu, Palestyny, Rosji, Somalii, Sudanu, Sudanu Południowego, Syrii, Ukrainy, Wenezueli, Zjednoczonych Emiratów Arabskich"

W sobotę, 28 lutego, Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczy anulowało swoje loty.

