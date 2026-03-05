Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Gość Wydarzeń"

W czwartkowym "Gościu Wydarzeń" pojawi się wicepremier, minister obrony narodowej i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie zabraknie pytań o propozycję prezydenta dotyczącą "SAFE 0 proc.", czy wojnę w Iranie. Transmisja programu od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii i na polsatnews.pl.

Mężczyzna w garniturze i krawacie siedzi przed ekranami z panoramą miasta.
Polsat News
Rozmowę poprowadzi Grzegorz Kępka

 

WIDEO: Generał apeluje do rządzących. "Jest poczucie pilności"
ps / polsatnews.pl
