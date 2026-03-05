Jak zauważyli eksperci, jedynie niewielka część tych środków (200 mln USD) została uwzględniona w budżecie Pentagonu. Środki spoza budżetu najprawdopodobniej będą wymagać dodatkowego finansowania dla ministerstwa obrony.

Analitycy podkreślili, że sięgnięcie przez amerykańskie siły po mniej kosztowne uzbrojenie i duży spadek liczby wystrzeliwanych przez Iran dronów i pocisków przyczyni się do spadku kosztów prowadzenia operacji.

Koszty wojny rosną. Pentagon chce wysłać kolejne systemy na Bliski Wschód

Jednocześnie przyszłe koszty będą przede wszystkim zależeć od intensywności działań i skuteczności irańskiego odwetu.

Przedstawiciel władz USA powiedział w środę Politico, że Pentagon próbuje wysłać na Bliski Wschód dodatkową obronę przeciwlotniczą, przede wszystkim mniejsze i tańsze systemy przeciwdronowe, nad którymi resort pracował w ostatnich latach.

Na razie USA wykorzystują do zwalczania stosunkowo tanich irańskich dronów Shahed pociski, których cena może sięgać kilku milionów dolarów.

Teheran ma do dyspozycji tysiące takich bezzałogowców, a dziesiątki z nich już przełamały obronę powietrzną podczas trwającej od soboty wojny.

Media: Izrael i USA szykują się na długą wojnę

Portal Times of Israel podał w środę, że armia izraelska planuje jeszcze co najmniej dwa tygodnie działań militarnych, podczas których chce zniszczyć tysiące celów w Iranie. Według cytowanego przez portal wysokiego rangą przedstawiciela izraelskiego lotnictwa zabito już tysiące żołnierzy irańskich.

Z ust amerykańskich urzędników nie padła konkretna data zakończenia operacji. - Zakładaliśmy, że to potrwa około czterech tygodni. Zawsze chodziło o czterotygodniowy proces więc - jakkolwiek silnym i dużym krajem jest Iran - zajmie to cztery tygodnie lub mniej - powiedział na początku ataku prezydent USA Donald Trump.

Natomiast już w środę portal Politico podał, że "Stany Zjednoczone przygotowują się na to, że wojna z Iranem potrwa co najmniej 100 dni, a najprawdopodobniej do września". Takie informacje miały znajdować się w dokumencie Pentagonu, do których dotarli dziennikarze.

