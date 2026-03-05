Tragiczny finał zderzenia z ciężarówką w Chyżnem. 28-latka zginęła na miejscu

Polska

Wypadek, do którego doszło nad ranem w małopolskim Chyżnem, zakończył się tragicznie. W wyniku zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką zginęła 28-letnia kobieta. Na drodze krajowej nr 7, a dokładniej - jej odcinku przy granicy ze Słowacją - pracują funkcjonariusze policji oraz prokuratura.

Rozbite niebieskie auto leży zgniecione pod naczepą tira. Widać uszkodzone elementy karoserii i rozbite szyby. Na miejscu pracują służby ratownicze.
Policja Nowy Targ
Chyżne. 28-latka zginęła w wypadku drogowym

O wypadku, do którego doszło w czwartek na drodze krajowej numer 7, poinformowała policja w Nowym Targu. Samochody zderzyły się około godz. 5:40 w miejscowości Chyżne, nieopodal granicy ze Słowacją. W miejscu wypadku droga jest całkowicie nieprzejezdna, służby przekierowują ruch na objazdy.

Chyżne. Zderzenie ciężarówki z osobówką. Zginęła 28-latka

Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód osobowy zderzył się z ciężarówką wiozącą naczepę. Osobówką kierowała 28-letnia mieszkanka gminy Jabłonka, a samochód ciężarowy prowadził pochodzący z tego samego regionu 42-letni mężczyzna. Kobieta zginęła na miejscu.

 

Policja ustala przyczyny wypadku ciężarówki z osobówką w ChyżnemPolicja Nowy Targ
Policja ustala przyczyny wypadku ciężarówki z osobówką w Chyżnem

 

"Policjanci przy udziale biegłego oraz prokuratora prowadzą działania mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tego wypadku. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu zdarzenia - czytamy w komunikacie policji w Nowym Targu. 

 

Maria Literacka / wka / polsatnews.pl
