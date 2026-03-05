O wypadku, do którego doszło w czwartek na drodze krajowej numer 7, poinformowała policja w Nowym Targu. Samochody zderzyły się około godz. 5:40 w miejscowości Chyżne, nieopodal granicy ze Słowacją. W miejscu wypadku droga jest całkowicie nieprzejezdna, służby przekierowują ruch na objazdy.

Chyżne. Zderzenie ciężarówki z osobówką. Zginęła 28-latka

Dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód osobowy zderzył się z ciężarówką wiozącą naczepę. Osobówką kierowała 28-letnia mieszkanka gminy Jabłonka, a samochód ciężarowy prowadził pochodzący z tego samego regionu 42-letni mężczyzna. Kobieta zginęła na miejscu.

Policja Nowy Targ Policja ustala przyczyny wypadku ciężarówki z osobówką w Chyżnem

"Policjanci przy udziale biegłego oraz prokuratora prowadzą działania mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tego wypadku. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu zdarzenia - czytamy w komunikacie policji w Nowym Targu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni