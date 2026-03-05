Telewizja Polsat i Plus ze specjalnymi nagrodami dla polskich olimpijczyków

Plus zdecydował się ufundować po 100 tys. zł za srebrny medal i 75 tys. zł za brązowy. Decyzja o przyznaniu nagród medalistom została podjęta niezależnie od byłej już współpracy z PKOl, którego jednym z kilku sponsorów był Polkomtel. Nagrody zostaną przekazane bezpośrednio sportowcom. Plus jest dumnym sponsorem polskiego sportu i sportowców od 30 lat i jest to wyraz podziękowania za wszystkie dostarczone kibicom emocje.

"To nasz gest wdzięczności i szacunku dla polskich sportowców. Zdecydowaliśmy się uhonorować medalistów za ich imponujące osiągnięcia, lata ciężkiej pracy i determinacji, a przede wszystkim – za emocje, które połączyły kibiców w całym kraju. Każdy z nich zapisał się na kartach historii, pokazując, jak ogromną siłę ma polski sport" - czytamy w komunikacie.

Nagrody finansowe od Plusa zostaną przekazane:

Kacprowi Tomasiakowi – trzykrotnemu medaliście w skokach narciarskich – (275 tysięcy złotych),

– trzykrotnemu medaliście w skokach narciarskich – (275 tysięcy złotych), Pawłowi Wąskowi – srebrnemu medaliście w konkursie duetów w skokach narciarskich (100 tysięcy złotych),

– srebrnemu medaliście w konkursie duetów w skokach narciarskich (100 tysięcy złotych), Władimirowi Semirunniemu – wicemistrzowi olimpijskiemu w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10000 metrów (100 tysięcy złotych).

Telewizja Polsat nagrodzi Damiana Żurka

Wśród wyjątkowych historii jedna była szczególnie poruszająca. Postawa Damiana Żurka – pełna determinacji, ambicji i walki do ostatniej setnej sekundy, jest symbolem tego, czym jest sport w swojej najczystszej formie.

Polski panczenista dwukrotnie otarł się o olimpijskie podium:

· na dystansie 1000 m zajął 4. miejsce, tracąc do brązowego medalu zaledwie 0,07 sekundy

· w kolejnym starcie, na 500 m, ponownie uplasował się tuż za podium, zajmując 4. miejsce, z różnicą 0,09 sekundy do medalu.

To występy, które – mimo braku krążka – zapisały się w sercach kibiców i zasługują na najwyższe uznanie.

"Dlatego Telewizja Polsat oraz Polsat Sport ufundowały specjalną nagrodę finansową w wysokości 100 000 zł dla Damiana Żurka, doceniając jego sportową klasę i emocje dostarczone kibicom. Wierzymy, że prawdziwy sport to nie tylko medale, to również charakter, dyscyplina i gotowość do walki o każdą setną sekundy" - napisano w oświadczeniu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni