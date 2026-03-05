Nadchodzą globalne, rekordowe upały. Meteorolodzy są niemal pewni

Najnowsze informacje NOAA/CPC wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że pod koniec lata 2026 roku i później uformuje się El Niño. Zjawisko to odpowiada za osłabienie pasatów i wzrost temperatury wód powierzchniowych Pacyfiku w strefie równikowej. Może to oznaczać wyjątkowo upalny okres wakacyjny. Pierwsze takie ekstremum ma nadejść już za kilka miesięcy.

Mapa Europy z zaznaczonymi obszarami o podwyższonej temperaturze, przedstawiona w odcieniach czerwieni i pomarańczu, wskazująca na fale upałów.
Ostatnie lata rekordowo ciepłe, groźba powrotu El Niño
  • Prognozy NOAA/CPC wskazują na 50-60-procentowe prawdopodobieństwo powrotu El Niño w drugiej połowie 2026 roku, co może podnieść globalne temperatury i bić kolejne rekordy ciepła.
  • NOAA wprowadziło nowy wskaźnik RONI do monitorowania ENSO, aby dokładniej opisywać i przewidywać te zjawiska w kontekście ocieplającego się klimatu.

Ostatnie lata należą do najcieplejszych w historii pomiarów. Światowa Organizacja Meteorologiczna (World Meteorological Organization, WMO) potwierdziła, że 2025 rok znalazł się w top trzy takich okresów. Wiele rekordów zostało pobitych nawet pomimo okresów naturalnego ochłodzenia związanych z La Niña - anomalią pogodową polegającą na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie niskiej temperatury na powierzchni wody, występująca we wschodniej części tropikalnego Pacyfiku.

 

Mamy do czynienia więc z istotnymi zmianami klimatu. Globalne ocieplenie wzmacnia naturalne cykle klimatyczne ENSO (El Niño-Southern Oscillation), sprawiając, że efekty ich wpływu stają się ekstremalne. 

2026 rok pod znakiem El Niño 

Najnowsze obserwacje i prognozy NOAA/CPC wskazują, że obecna La Niña, która utrzymywała się w 2025 roku, osłabia się i prawdopodobnie przejdzie w stan ENSO-neutralny w okresie od lutego do kwietnia. Aktualne modele prognostyczne zwiększają szanse do 50-60 proc. na rozwój warunków odpowiadających El Niño w dalszej części 2026 roku, szczególnie w drugiej połowie lata i jesieni. 

 

Poprzednie zjawisko El Niño występowało w latach 2023-2024. W tym czasie globalne temperatury osiągnęły rekordowe poziomy, a lata 2023 i 2024 znalazły się wśród najcieplejszych w historii pomiarów. 

 

Powrót El Niño mógłby więc dodatkowo podnieść już i tak wysokie globalne temperatury. Czego skutkiem prawdopodobnie byłyby nowe rekordy ciepła.

 

El Niño i La Niña to naturalne fazy cyklu klimatycznego ENSOWikimedia Commons
El Niño i La Niña to naturalne fazy cyklu klimatycznego ENSO

W lutym 2026 roku NOAA Climate Prediction Center poinformowało również o wprowadzeniu nowego wskaźnika do monitorowania zjawisk ENSO. Instytucja zaczęła stosować tzw. Względny Wskaźnik Oceaniczny Niño (Relative Oceanic Niño Index - RONI), "aby lepiej opisywać przeszłe zjawiska i przewidywać przyszłe zjawiska ENSO" - poinformowano w oficjalnym komunikacie. 

 

Instytucja wyjaśnia, że tradycyjny Oceaniczny Wskaźnik Niño (ONI) opiera się na odchyleniu od 30-letniej średniej temperatury powierzchni morza. W warunkach ocieplającego się klimatu może to utrudniać bieżące monitorowanie zmian. 

El Niño i La Niña. Wpływ na pogodę 

El Niño i La Niña to naturalne fazy cyklu klimatycznego określanego jako ENSO (El Niño-Southern Oscillation). Zjawiska te wynikają z naprzemiennego ocieplania i schładzania powierzchni wód tropikalnego Pacyfiku.

 

Prognozy wskazują na powrót El Niño i potencjalne rekordy ciepłaiStock
Prognozy wskazują na powrót El Niño i potencjalne rekordy ciepła

El Niño wiąże się z wyższym ciśnieniem na poziomie morza nad Indonezją, Australią oraz od Oceanu Indyjskiego po Ocean Atlantycki. Powierzchnia oceanu w środkowym i wschodnim Pacyfiku jest cieplejsza niż średnia. Ta odmiana ENSO jest związana z globalnym wzrostem temperatur oraz wzrostem fal upałów, ponieważ dodatnia anomalia temperatury morza uwalnia dodatkowe ciepło do atmosfery.  

 

Z kolei La Niña wiąże się z odwrotnym mechanizmem. Ciśnienie nad środkowym i wschodnim Pacyfikiem jest wysokie, a niskie na pozostałym obszarze tropikalnym i subtropikalnym. Pacyfik chłodzi się, co zwykle prowadzi do obniżenia globalnej temperatury powietrza. 

 

 

Zmiany klimatu i prognozy ENSO według NOAA i WMOPolsat News
Zmiany klimatu i prognozy ENSO według NOAA i WMO

 

EL NIÑOGLOBALNE OCIEPLENIELA NIÑAPOGODAPROGNOZY POGODYREKORDY CIEPŁAZMIANY KLIMATU

