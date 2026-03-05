Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w "Graffiti". Oglądaj od godz. 7:40

Polska

Gościem Marcina Fijołka w programie "Graffiti" będzie rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz. Transmisja w Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24 oraz na portalach polsatnews.pl i Interia od godz. 7:40.

Mężczyzna w okularach i garniturze siedzi w studiu telewizyjnym.
Polsat News
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w programie "Graffiti"

Wcześniejsze odcinki programu "Graffiti" można obejrzeć tutaj.

 

Paulina Godlewska / pgo / polsatnews.pl
