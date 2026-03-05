Do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz. 19 na autostradzie A4 pomiędzy węzłem Bochnia a węzłem Targowisko na wysokości Stanisławic (woj. małopolskie).

- Na 451. kilometrze drogi w kierunku Krakowa doszło do pożaru karetki, która przewoziła pacjenta - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl st. kpt. mgr inż. Artur Sroka, rzecznik prasowy PSP w Bochni.

- Nikomu nic się nie stało. Osoba transportowana karetką została przekazana innemu zespołowi i udaje się do szpitala docelowego - przekazał.

Bochnia. Pożar karetki na autostradzie A4. Na miejscu służby

Na miejscu cały czas trwa akcja strażaków, którzy dogaszają pożar. Kierowcy wciąż musza liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu drogowym. Jezdnia w kierunku Krakowa jest całkowicie zablokowana.

Jak ustalił polstanews.pl na miejscu jest także policyjny patrol z Bochni. - Doszło do awarii, którą wykryła załoga karetki. Zjechali na pobocze, okazało się, że były płomienie. Pacjent został ewakuowany, karetka doszczętnie spłonęła - przekazał nam rzecznik prasowy KWP w Krakowie mł. asp. Mateusz Lenartowicz.

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania ze zdarzenia przedstawiające płonącą karetkę, które udostępniają lokalne portale informacyjne.

