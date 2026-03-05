Obecnie na pogodę nie możemy narzekać. Jest spokojnie i dość ciepło i takie warunki utrzymają się na dłużej. Na początku kwietnia sytuacja może wyglądać inaczej. Tak wynika ze wstępnej prognozy długoterminowej na Wielkanoc, przygotowanej w oparciu o wyliczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Możliwe, że pogoda w tym czasie nie zachwyci.

Pogoda długoterminowa na Wielkanoc 2026. Widać spadek temperatur

Od początku marca towarzyszy nam przyjemna, wiosenna aura. Większość miesiąca zapowiada się przyjemnie, z temperaturami wyraźnie wyższymi od średniej. Pierwsza połowa marca może być zdecydowanie cieplejsza od średniej wieloletniej, w dodatku przez ten czas deszczu będzie jak na lekarstwo.

Choć podobne warunki utrzymają się przez większość Wielkiego Postu, to jego zakończenie może się okazać nieprzyjemne. Jeśli bowiem spełnią się obecne prognozy długoterminowe, to na przełomie marca i kwietnia może nastąpić wyraźne ochłodzenie, w dodatku przydadzą się parasole.

WXCHARTS Przez dużą część marca temperatury będą wyższe od średniej, jednak pod koniec miesiąca od zachodu może zacząć napływać chłodniejsze powietrze

W 2026 roku Wielkanoc wypada 5 kwietnia. Wiele wskazuje na to, że właśnie wtedy do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze. Pierwszy tydzień kwietnia zapowiada się na zimniejszy niż zwykle, szczególnie w zachodniej połowie kraju. Tam temperatury mogą być o co najmniej 1 st. C niższe od średniej wieloletniej dla tego okresu.

IMGW Prognoza długoterminowa wskazuje na cieplejszą pierwszą połowę marca oraz na ochłodzenie w okolicach Wielkanocy 2026

To nie oznacza powrotu mrozów, choć nocnym przymrozków nawet wówczas nie można całkowicie wykluczyć. Podczas Wielkanocy dni nie będą jednak ciepłe - możliwe że w centrum i na zachodzie średnia temperatura nie przekroczy 10 st. C, a zapewne nie będzie nieco niższa.

Nie tylko temperatury w świątecznym okresie mogą rozczarować. Po dość suchym marcu powinniśmy się spodziewać bardziej deszczowego okresu, również podczas Wielkanocy.

Prognoza pogody na Wielkanoc 2026. Może padać nie tylko w Lany Poniedziałek

Nic nie wskazuje na to, by w najbliższych tygodniach miało dojść do poważniejszego załamania pogody. Praktycznie cały marzec może się okazać dość spokojny i słoneczny. Więcej deszczowych dni możemy się spodziewać pod koniec marca, jednak cały czas suma opadów będzie niższa - miejscami nawet o połowę - od średniej z lat 1991-2020.

Przełom marca i kwietnia przyniesie wyraźną zmianę. Pierwszy tydzień kolejnego miesiąca może być nie tylko chłodniejszy, lecz również bardziej mokry. Najwięcej deszczowych dni w pierwszym tygodniu kwietnia możemy zanotować zwłaszcza w zachodniej połowie kraju, a szczególnie na Ziemi Lubuskiej, Kujawach, Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku - tam może popadać najmocniej.

IMGW Początek kwietnia może być znacznie bardziej deszczowy, szczególnie w zachodniej Polsce

Możliwe, że Wielki Tydzień, a także sama Wielkanoc - w tym Poniedziałek Wielkanocny - będą dość pochmurne i deszczowe.

Trzeba podkreślić, że jest to prognoza długoterminowa, która obarczona jest dużym ryzykiem błędu, więc warto ją traktować przede wszystkim orientacyjnie. Najlepiej sprawdzają się prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień, więc warto na bieżąco śledzić aktualne doniesienia pogodowe.

