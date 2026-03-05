Pociąg do przeszłości. PKP zabierze pasażerów w podróż w czasie

Polska

Pociąg "Nieśpieszny" z klasycznymi wagonami i oryginalnym wyposażeniem z lat 80. od kwietnia wyruszy malowniczymi trasami przez Polskę. Uruchamiany przez PKP Intercity skład będzie jeździł w weekendy, za każdym razem w innym kierunku - podała w czwartek spółka.

Widok z bliska na fragmenty dwóch pociągów stojących na peronie. Po lewej stronie widoczny jest oliwkowo-zielony wagon kolejowy z numerem "2" i napisem "Dla niepełnosprawnych". Na wagonie znajduje się białe logo z napisem "IC". Po prawej stronie znajduje się pomarańczowa lokomotywa.
Facebook/PKP Intercity
PKP Intercity uruchamia pociąg "Nieśpieszny" przypominający klimat dawnych przejazdów

Jak poinformowano, składy "Nieśpiesznego" pojadą w weekendy trasami w całym kraju, odwiedzając wszystkie województwa. "W rozkładzie jazdy pojawi się ponad 40 połączeń 'Nieśpiesznego', pod nazwami takimi jak 'Sawa', 'Góral', 'Krzyżak' czy 'Krasnal'" - zapowiedziała spółka.

 

W trasę podróżni wybiorą się klasycznymi, oliwkowymi wagonami 1. i 2. klasy, oferującymi około 200 miejsc siedzących, z unikatowymi lokomotywami - m.in elektryczną EP05-23 "Czesio", tzw. Siódemkami (EU07-005, EP07-201, EP07-544), a także lokomotywami serii EP08 "Świnka" oraz EP09 "Epoka". Rewitalizację wagonów przeprowadziła spółka-córka PKP Intercity - Remtrak.

Pociąg do lat 80. Zaplanowano wyjątkowe menu w Warsie

W wagonach gastronomicznych przygotowano menu Wars, które ma być "inspirowane dawnymi podróżami". Zaplanowano tradycyjne dania kuchni polskiej i napoje "przywołujące smak minionych dekad".

 

Dla "Nieśpiesznego" powstała osobna kategoria handlowa - ICN, czyli InterCity Nieśpieszny. Pierwszy przejazd zaplanowano na 17 kwietnia br., a sprzedaż biletów ruszy w drugiej połowie marca. W podróż będzie można zabrać psa, rower i bagaż, zgodnie z regulaminem i cennikiem usług PKP Intercity.

 

ZOBACZ: Pierwszy pociąg hybrydowy PKP Intercity. Tak wygląda w środku

 

Obowiązywać będą ulgi ustawowe, natomiast oferty promocyjne przewoźnika nie znajdą zastosowania.

 

 

 

PKP chce przypomnieć "klimat dawnych przejazdów"

Uruchomienie pociągu jest jednym z elementów obchodów 25-lecia spółki PKP Intercity. "Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza jako przewoźnik przeszliśmy znaczącą transformację, oferując coraz szybsze połączenia i wyższy standard podróży. Jubileusz to okazja, by przypomnieć pasażerom klimat dawnych przejazdów i pokazać, jak bardzo zmieniła się kolej w Polsce na przestrzeni lat" - poinformował członek zarządu PKP Intercity Adam Wawrzyniak, cytowany w informacji.

 

PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.

 

ZOBACZ: Nowa lokomotywa PKP Intercity przyjechała na testy. Kiedy wyjedzie na tory?

 

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i Intercity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express Intercity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express Intercity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Wojna na Bliskim Wschodzie a pożyczka SAFE. Czy wpłynie to na decyzję prezydenta?
Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
Czytaj więcej
KOLEJLATA 80NIESPIESZNYPKPPOCIĄGIPOLSKATRANSPORT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 