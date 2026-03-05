"Nie ma czasu na kombinacje". Tusk odpowiada na pomysł Nawrockiego ws. SAFE

- Te fabryki już pracują pod ten program. Ludzie już projektują i produkują to, co będzie finansowane z projektu SAFE. Te pieniądze są na stole. My do maja możemy zaprojektować wydanie prawie 200 miliardów złotych właśnie z tego projektu - stwierdził premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym na jego oficjalnych kontach w mediach społecznościowych.

Panowie, nie ma czasu na kombinacje. pic.twitter.com/P19kB7OMTK — Donald Tusk (@donaldtusk) March 5, 2026

- Panowie, wokół jest wojna. Ta sytuacja wymaga najwyższej powagi i odpowiedzialności. Nie ma mowy o jakichś politycznych gierkach. Wczoraj słuchałem waszego wystąpienia z narastającym zdumieniem. Przede wszystkim ta oferta czy ten pomysł, że Narodowy Bank Polski sfinansuje alternatywnie dla SAFE program zbrojeń na dziesiątki miliardów złotych - kontynuował polityk.

Tusk: W ostatnich latach NBP przyniósł straty

Lider koalicji rządowej wskazał, że Narodowy Bank Polski sygnalizował w ubiegłych latach straty. Powołał się przy tym na oficjalne dane przedstawione przez prezesa Adama Glapińskiego.

- sprzed dwóch miesięcy, w którym pisze, że NBP poniósł straty w 2024, w 2025. I to mówimy w 2024 przekroczyła ta strata 60 miliardów złotych, a na koniec 2025 zbliżyła się do 100 miliardów złotych. Mówimy o stracie i co najważniejsze pan prezes napisał drukowanymi literami - nie można również wykluczyć straty NBP w kolejnych latach - przekonywał Tusk.

ZOBACZ: Prezydent proponuje "alternatywę dla SAFE". "Polskę na to stać"

- No to jak to jest? Albo dla naszych rządów pieniędzy nigdy nie było z NBP, bo są gigantyczne straty. I nagle po wizycie u pana prezydenta pojawiają się jakieś cudowne możliwości. Jeśli to jest prawda, to oczekujemy bardzo konkretnych i precyzyjnych informacji na ten temat, bo to są naprawdę poważne kwestie - pytał szef rządu na opublikowanym nagraniu.

Premier o programie SAFE. Wskazał trzy postulaty

W dalszej części nagrania premier Tusk zwrócił się bezpośrednio do prezydenta Nawrockiego. Szef rządu przedstawił głowie państwa trzy postulaty dotyczące programu SAFE.

- Pierwszy - proszę natychmiast podpisać SAFE. Tu nie można zmarnować ani godziny - powiedział premier. - Drugi postulat - precyzyjna informacja o faktycznych możliwościach finansowych NBP i o projekcie jak wykorzystać te pieniądze - kontynuował.

ZOBACZ: "To nie jest łamanie prawa". Rzecznik Nawrockiego broni "SAFE 0 proc."

- Niech to polskie złoto, bo to nie jest złoto panów Nawrockiego, Glapińskiego czy Tuska, które jest dzisiaj rozsiane po bankach w kilku miejscach na świecie, wróci wreszcie do kraju. Liczę na szybkie decyzje i szybkie odpowiedzi - wskazał w trzecim postulacie polityk.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni