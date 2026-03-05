W trakcie uroczystości, relacjonowanej przez propagandową agencję BiełTa, dyktator wypowiedział nietypowe słowa. Łukaszenka obiecał zebranym kobietom, że stanowczo zareaguje, jeśli "nawet jeden mężczyzna" je obrazi w najbliższym dniu.

Lukashenko promised women he would respond if “even one man” offends them.



“If even one man offends you during these days, find a way to let [me] know. We have TikTok, after all. I read it every morning. If someone offends you, write to me and I will definitely respond.” pic.twitter.com/bbv4LK6u5Y — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

- Jeśli choć jeden mężczyzna cię urazi w tych dniach, znajdź sposób, żeby mi o tym powiedzieć. W końcu mamy TikToka. Czytam go każdego ranka. Jeśli ktoś cię urazi, napisz do mnie, a na pewno odpowiem - powiedział.

Łukaszenka wręczył ordery matkom wielu dzieci

Na ordery mogły liczyć panie, które są matkami wielu dzieci. Dyktator pochwalił ich wyjątkową rolę w społeczeństwie.

- Większość kobiet w tej sali została nagrodzona najlepszą nagrodą państwową - Orderem Matki - za narodziny i wychowanie pięciu lub więcej dzieci - podkreślił polityk. Chwalił też rekordzistki, które urodziły dziesięcioro dzieci lub więcej.

Przekonywał, że na Białorusi stworzono wszelkie możliwości, aby kobiety mogły odnieść sukces w dowolnym zawodzie, jeśli tego chcą. - Jesteście tego wyraźnym dowodem. Osiągacie imponujące sukcesy w różnych sferach - powiedział dyktator do zebranych.

Dyktator uwolnił kilkunastu więźniów politycznych. Głównie kobiety

Łukaszenka z okazji święta pań zdecydował się na jeszcze jeden "prezent". Polityk podpisał w czwartek dekret o ułaskawieniu 18 osób, w tym 15 więźniów politycznych. Według Mińska osoby te "wyraziły skruchę i zadeklarowały przestrzeganie prawa".

Według agencji 15 spośród tych osób odbywało wyroki za tzw. przestępstwa o charakterze ekstremistycznym, co jest określeniem stosowanym przez władze Białorusi na wyroki o charakterze politycznym.

Białoruskie Centrum Obrony Praw Człowieka "Wiasna" napisało w czwartek w serwisie Telegram, że wśród ułaskawionych większość - 11 osób - to kobiety. BiełTA zaznaczyła, że sześć z nich ma dzieci, w tym z niepełnosprawnościami, wymagające rehabilitacji medycznej.

Z wpisu "Wiasny" wynika też, że jedna z kobiet jest w zaawansowanej ciąży, a inna została skazana, mając zaledwie 16 lat.

Wszystkie ułaskawione osoby miały wcześniej skierować prośby o darowanie kary, przyznać się do winy i zadeklarować chęć "prowadzenia trybu życia, który nie narusza prawa" - czytamy w komunikacie na stronie biura białoruskiego przywódcy.

