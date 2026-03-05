"Najpierw Stany Zjednoczone zabijają przywódcę Iranu i rozpoczynają wojnę na Bliskim Wschodzie. Potem idioci z NATO przewodzeni przez Rutte - służalczego "synalka" Trumpa, rozważają powołanie się na Artykuł 5" - napisał w poście opublikowanym w serwisie X Dmitrij Miedwiediew.

"A może nominować prezydenta USA do Pokojowej Nagrody Nobla za wywołanie wielkiej wojny, co? Orwell miał rację: wojna to pokój" - dodał były rosyjski prezydent, odwołując się do jednego z trzech głównych haseł Partii z powieści "1984" George'a Orwella.

Słowa Miedwiediewa o "rozważaniu" uruchomienia artykułu piątego przez NATO to akt dezinformacji. Temat został wprawdzie podniesiony przez media po tym, jak na Morzu Śródziemnym systemy Sojuszu Północnoatlantyckiego zestrzeliły irański pocisk kierujący się w stronę Turcji, jednak nie poszło za tym nic więcej.

Szef Pentagonu Pete Hegseth wskazał, że - w jego przekonaniu - incydent ten nie powinien doprowadzić do uruchomienia artykułu 5. W podobnym tonie wypowiadał się też sekretarz generalny NATO, Mark Rutte. - Incydent z irańskim pociskiem wystrzelonym w stronę Turcji był poważny i pokazał, że NATO pozostaje czujne - powiedział, dodając jednak, że "nikt nie mówi o (uruchomieniu) artykułu piątego".

Artykuł 5. Traktu Północnoatlantyckiego stanowi, że atak na jednego z członków NATO jest atakiem na wszystkie kraje członkowskie.

Miedwiediew uderza w Trumpa. "Stróż pokoju znów to robi"

Do ataku na Iran Miedwiediew odnosił się już w sobotę, po pierwszych wspólnych atakach na kraj przeprowadzonych przez wojska Izraela i Stanów Zjednoczonych. "Stróż pokoju znów to robi. Rozmowy z Iranem (w Genewie - red.) były tylko przykrywką" - stwierdził we wpisie na X.

"Kto ma więc teraz więcej cierpliwości, by oczekiwać na żałosny koniec przeciwnika? Stany Zjednoczone mają zaledwie 249 lat. Imperium Perskie powstało ponad 2500 lat temu. Zobaczymy, co się stanie za jakieś 100 lat" - zastanawiał się wiceszef rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa.

