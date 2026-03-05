Do zdarzenia doszło 1 marca w Radomiu przed pomnikiem Wolność i Niezawisłość, gdzie trwały obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jak przekazał Onet, major Andrzej Kalisiak "poinformował organizatorów i gości, iż zgodnie z obowiązującym ceremoniałem wojskowym w części uroczystości z udziałem asysty honorowej nie przewiduje się przemówień o charakterze politycznym".

Podczas uroczystości głos zabrał jednak polityk PiS, który był wyraźnie oburzony zaleceniami. - Doszło tu do wielkiego skandalu. Właśnie wasz dowódca próbował uniemożliwić wystąpienia parlamentarzystom. Przyszli do nas i powiedzieli, że posłowie to mogą sobie po uroczystościach przemawiać. Panie pułkowniku Kalisiak, czy pan jest polskim oficerem, czy przedstawicielem junty Tuska i Czarzastego? - mówił Marek Suski.

Radom. Marek Suski oburzony na wojskowego. Domaga się kary

W ten polityk PiS sposób zwrócił się do majora Andrzeja Kalisiaka, dowódcy Garnizonu Radom. - Panie dowódco, niech pan się wstydzi (...). Powiedział nam, że możecie sobie występować po uroczystościach, jak wojsko już pójdzie. Żebyście nie usłyszeli słów prawdy o tym, co dzisiaj w Polsce się dzieje, jak odbudowuje się komunę, jak bezczelni funkcjonariusze dzisiaj się śmieją, a ich ofiary w grobach się przewracają, patrząc na to, co się dziej z naszą ojczyzną - twierdził.

Następnie Suski krytykował rządy premiera Donalda Tuska i marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Według informacji Onetu po wystąpieniu skierował też oficjalną interpelację do szefa MON, domagając się wyjaśnień odnośnie do postawy majora Kalisiaka.

- Zabranianie wystąpień pod pomnikiem przez wojskowych jest bezprawne. To skandal! Jeszcze w Polsce nie ma dyktatury i posłowie mają prawo do zabierania głosu. Domagam się wyciągnięcia konsekwencji wobec bezczelnych zachowań oficerów. Propozycja zabrania głosu po uroczystości to kompromitacja. Tacy oficerowie powinni się wstydzić - przekazał poseł Marek Suski w komentarzu dla Onetu.

Szef MON: Składam wniosek o ukaranie posła Suskiego

Na słowa posła Marka Suskiego zareagował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Wojsko Polskie służy wszystkim Polakom – nie partiom, politykom czy bieżącym interesom wyborczym. Zachowanie posła Marka Suskiego wobec żołnierza podczas uroczystości w Radomiu było skandaliczne. To bezpardonowe oplucie polskiego munduru" - napisał w serwisie X.

Poinformował, że złoży wniosek do sejmowej komisji etyki o ukaranie posła "za te haniebne słowa". Zareagował na to poseł PiS Radosław Fogiel, dla którego "skandaliczne było raczej zmuszenie żołnierzy, żeby spróbowali uniemożliwić parlamentarzystom zabranie głosu podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych".

"Zaproponowano 'wystąpienia' po zakończeniu uroczystości czyli de facto przemawianie do drzew w pustym parku. Czy to Pan wydał takie polecenie? Tak wykorzystujecie mundur?" - ocenił.

Głos w sprawie zabrał także szef MSWiA Marcin Kierwiński. "PiS to stan umysłu. Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Radomiu. Oficer prosi polityków, żeby ze względu na wojskowy ceremoniał powstrzymali się od politycznych treści w przemówieniach. Co robi Suski? Publicznie i po chamsku obraża oficera oraz atakuje rząd. Prostactwo" - dodał minister.

