- W czwartek na Sri Lankę i na Malediwy, po pasażerów, którzy nie mogą wrócić do kraju, poleci Dreamliner Polskich Linii Lotniczych LOT. Samolot ten zabierze polskich klientów mniejszych biur podróży - poinformował w środę minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

LOT wyśle samolot po Polaków. Koszt około 1,5 mln zł

- To jest odpowiedź naszego narodowego przewoźnika na zapotrzebowanie mniejszych biur podróży, które mają mniejszy potencjał, nie mają tak wielkich możliwości jak ci duzi, którzy współpracują z różnymi liniami i mogą pozwolić sobie na różnego rodzaju czartery - powiedział Dariusz Klimczak.

Redakcja Polsat News wyliczyła szacunkowy koszt takiego lotu. Według ustaleń dziennikarzy przybliżona kwota, którą będą musiały pokryć biura podróży, to około 1,5 miliona złotych. W obliczeniach wzięto pod uwagę nie tylko liczbę pasażerów, których ma być około 290, lecz także czas lotu. Samolot może być w powietrzu nawet do 24 godzin. Dodatkowo należy uwzględnić koszty paliwa oraz zabezpieczeń technicznych.

Polacy na Malediwach i Sri Lance. PLL LOT wyśle Dreamlinera

Wysłany po Polaków Boeing 787 Dreamliner najpierw wyląduje na Sri Lance, następnie na Malediwach, a w piątek wróci do kraju. W sobotę do Indii ma został polecieć większy samolot - zamiast Dreamlinera 787-8 będzie to 787-9.

- Zmieniliśmy naszą organizację pracy, desygnowaliśmy tam większy samolot. Na pierwszym locie, który mamy zaplanowany będzie 40 miejsc więcej - przekazał Klimczak.

Minister uzasadniał również podjętą decyzję, nawiązując do sytuacji na Bliskim Wschodzie, który jest objęty wojną. - Pamiętajmy, że chodzi nie tylko o ewakuację Polaków z miejsc objętych konfliktem, ale wszystkich tych, którzy mieli tam mieć przesiadkę i utknęli w różnych miejscach świata i chcemy im po prostu pomóc - podkreślił szef resortu infrastruktury.

