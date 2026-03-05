L4 wystawione tego samego dnia. ZUS zmienia dotychczasowe stanowisko

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wyjaśnia w informacji przekazanej Dziennikowi Gazecie Prawnej, że faktyczna liczba przepracowanych godzin oraz forma rozliczenia za ten przepracowany czas nie mają znaczenia - dzień, na który zostało wystawione zwolnienie lekarskie wlicza się do okresu zasiłkowego.

Nowa interpretacja ZUS w sprawie L4

Zmienia się sposób liczenia okresu zasiłkowego w sytuacji, gdy pracownik pojawi się w pracy, a dopiero później otrzyma zwolnienie lekarskie, które obejmie ten sam dzień. Jak wynika z wyjaśnień ZUS przekazanych redakcji DGP, taki dzień należy zaliczyć do limitu zasiłkowego, nawet jeśli zatrudniony wykonywał obowiązki służbowe przez kilka godzin.

Według obecnego stanowiska ZUS taka sytuacja wlicza się do okresu zasiłkowego. Nie ma przy tym znaczenia ani wymiar przepracowanego czasu, ani to, czy pracodawca wypłacił wynagrodzenie za pełną "dniówkę".

ZOBACZ: ZUS odmawia renty. Wiemy, ile wniosków odrzucają urzędnicy

Okres zasiłkowy (maksymalny czas, przez który pracownik objęty ubezpieczeniem chorobowym może otrzymywać płatne zwolnienie lekarskie) wynosi 182 dni (w przypadku ciąży lub gruźlicy jest to 270 dni). Każda data objęta L4 zmniejsza po prostu ten limit.

Odejście od wcześniejszej praktyki

Dotąd w wielu firmach stosowano inne podejście. Jeżeli pracownik przepracował część dnia i otrzymał wynagrodzenie za całość, nie uwzględniano danej doby przy obliczaniu limitu zasiłkowego. Wliczano ją dopiero wtedy, gdy rozliczenie obejmowało wyłącznie faktycznie przepracowane godziny, a pozostały czas traktowano jako "chorobowy".

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał jednak, że takie rozróżnienie nie znajduje żadnego oparcia w przepisach. W obecnej interpretacji liczy się wyłącznie fakt objęcia dnia zwolnieniem lekarskim, a nie sposób jego rozliczenia kadrowego.

Wynagrodzenie a prawo do zasiłku

Z odpowiedzi przekazanej DGP wynika, że jeżeli w zakładach pracy dotychczas stosowano inne zasady ustalania okresu zasiłkowego, powinny one zostać zmienione przy bieżącym ustalaniu uprawnień do zasiłku chorobowego. "w ten sposób, że dni, w których ubezpieczony świadczył pracę przez cały lub część dnia i za które otrzymał wynagrodzenie, a następnie za ten sam dzień otrzymał zaświadczenie lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy, należy wliczać do okresu zasiłkowego" - wyjaśnia ZUS.

ZOBACZ: Byli na L4, wrzucali zdjęcia z wakacji. ZUS zażądał zwrotów na prawie 800 tys. zł

W praktyce oznacza to konieczność dostosowania sposobu rozliczania zwolnień lekarskich w wielu zakładach pracy do aktualnej interpretacji.

iStock ZUS wyjaśnia zasady liczenia okresu zasiłkowego po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego

Dla pracowników konsekwencje mogą być szczególnie odczuwalne w przypadku długotrwałych chorób. Każdy dzień wskazany w L4 będzie bowiem przybliżał moment wyczerpania 182-dniowego limitu, nawet jeśli część tego dnia została przepracowana i opłacona jak zwykły czas pracy.

Kto wypłaca świadczenie podczas choroby

Warto przy tym pamiętać, że w pierwszym okresie choroby świadczenie wypłaca pracodawca. Jak wynika z informacji ZUS z 21 stycznia 2026 r., wynagrodzenie chorobowe przysługuje co do zasady przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym (14 dni po ukończeniu 50. roku życia), a dopiero później wypłacany jest zasiłek chorobowy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Chcą drugiej elektrowni jądrowej w Polsce. Wskazali lokalizację Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl