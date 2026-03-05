Według oficjalnych komunikatów przedstawicieli Kurdów pierwsze oddziały bojowników pojawiły się na terytorium Iranu o północy w poniedziałek. Operacja ma charakter dynamiczny i obejmuje strategiczne punkty przygraniczne.

Kluczowe doniesienia z terenu wskazują na odwrót regularnych jednostek irańskich. We wtorek siły te miały ewakuować się z przygranicznego miasta Mariwan, wycofując się na nowe, przygotowane wcześniej pozycje obronne w głębi regionu.

Atak na Iran. CIA wspiera kurdyjskie oddziały

Doniesienia o skali ofensywy potwierdził również dziennik "The Guardian", powołując się na dane wywiadowcze sugerujące, iż granicę mogło przekroczyć nawet kilka tysięcy uzbrojonych bojowników.

Nagła aktywizacja sił kurdyjskich zbiega się w czasie z intensywnymi działaniami amerykańskich agencji wywiadowczych. Jak przypominają media, w środę Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) miała oficjalnie rozpocząć program wsparcia i zbrojenia formacji kurdyjskich.

Strategicznym celem tych działań, według analityków, jest wywołanie szerokiego powstania ludowego w Iranie, co w połączeniu z trwającą operacją militarną USA i Izraela, ma doprowadzić do wewnętrznego załamania reżimu w Teheranie.

Podwójny problem Iranu. Reżim walczy nie tylko z USA i Iranem

Ofensywa kurdyjska otwiera kolejny, niezwykle trudny dla Iranu odcinek walki. Teheran, zaangażowany w obronę przed nalotami rakietowymi i operacjami morskimi koalicji zachodniej, musi teraz mierzyć się z partyzancką oraz regularną wojną lądową na własnym terytorium.

Kurdowie, dążący od dekad do większej autonomii lub niepodległości, wykorzystują obecny paraliż decyzyjny i militarny Iranu po śmierci najwyższego przywódcy Alego Chameneiego.

