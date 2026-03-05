Kurdowie uderzają na Iran. Ofensywa lądowa w zachodnich prowincjach kraju

Świat

Siły kurdyjskie rozpoczęły lądową operację wojskową na terytorium Iranu. Jak podaje serwis i24NEWS, powołując się na źródła w Koalicji Sił Politycznych Irańskiego Kurdystanu (CPFIK), te zbrojne ugrupowania stacjonujące dotychczas w Iraku wkroczyły do północno-zachodnich prowincji kraju.

Dym unoszący się nad zabudowaniami miejskimi, widoczny na tle błękitnego nieba.
PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Kurdowie rozpoczęli operację militarną na terytorium Iranu

Według oficjalnych komunikatów przedstawicieli Kurdów pierwsze oddziały bojowników pojawiły się na terytorium Iranu o północy w poniedziałek. Operacja ma charakter dynamiczny i obejmuje strategiczne punkty przygraniczne.

 

Kluczowe doniesienia z terenu wskazują na odwrót regularnych jednostek irańskich. We wtorek siły te miały ewakuować się z przygranicznego miasta Mariwan, wycofując się na nowe, przygotowane wcześniej pozycje obronne w głębi regionu.

Atak na Iran. CIA wspiera kurdyjskie oddziały

Doniesienia o skali ofensywy potwierdził również dziennik "The Guardian", powołując się na dane wywiadowcze sugerujące, iż granicę mogło przekroczyć nawet kilka tysięcy uzbrojonych bojowników.

 

ZOBACZ: Plan operacji lądowej w Iranie. Media: CIA pracuje nad uzbrojeniem Kurdów

 

Nagła aktywizacja sił kurdyjskich zbiega się w czasie z intensywnymi działaniami amerykańskich agencji wywiadowczych. Jak przypominają media, w środę Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) miała oficjalnie rozpocząć program wsparcia i zbrojenia formacji kurdyjskich.

 

Strategicznym celem tych działań, według analityków, jest wywołanie szerokiego powstania ludowego w Iranie, co w połączeniu z trwającą operacją militarną USA i Izraela, ma doprowadzić do wewnętrznego załamania reżimu w Teheranie.

Podwójny problem Iranu. Reżim walczy nie tylko z USA i Iranem

Ofensywa kurdyjska otwiera kolejny, niezwykle trudny dla Iranu odcinek walki. Teheran, zaangażowany w obronę przed nalotami rakietowymi i operacjami morskimi koalicji zachodniej, musi teraz mierzyć się z partyzancką oraz regularną wojną lądową na własnym terytorium.

 

ZOBACZ: Telewizja w Iranie zhakowana. Wyemitowano przemówienie Netanjahu

 

Kurdowie, dążący od dekad do większej autonomii lub niepodległości, wykorzystują obecny paraliż decyzyjny i militarny Iranu po śmierci najwyższego przywódcy Alego Chameneiego.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Polacy nie mogą w wrócić do kraju. "Coś lata nad głowami, z okna widać dym"
Marcin Jan Orłowski / wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ATAK NA IRANCIAIRANIZRAELKURDOWIEKURDYJSKA ARMIAOFENSYWAŚWIATUSA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 