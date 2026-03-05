Kristi Noem zdymisjonowana. Zastąpi ją "wojownik MAGA"
Donald Trump ogłosił dymisję sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem. Czołowa postać kampanii imigracyjnej administracji Białego Domu zostanie zastąpiona przez republikańskiego senatora Markwayne'a Mullina. "Dobrze nam służyła" - napisał w mediach społecznościowych amerykański prezydent.
"Z przyjemnością ogłaszam, że Wysoce Szanowny Senator Stanów Zjednoczonych z Wielkiego Stanu Oklahoma, Markwayne Mullin, obejmie stanowisko Sekretarza Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych" - napisał na swojej platformie Truth Social Donald Trump, dodając, że urząd polityk obejmie 31 marca.
We wpisie podziękował też Kristi Noem za jej dotychczasową służbę. "Dobrze nam służyła i osiągnęła liczne i spektakularne wyniki" - stwierdził przywódca.
Nowy sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego USA. Kristi Noem z odmienną rolą
Trump poinformował, że była sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego przejmie obowiązki specjalnego wysłannika ds. Tarczy Ameryk, która - jak wskazał - ma być "nową inicjatywą bezpieczeństwa na półkuli zachodniej". Powiadomił też, że projekt ma zostać przedstawiony w sobotę w Miami.
Prezydent USA nakreślił też przy okazji sylwetkę Markwayne'a Mullina. Jak wyjaśnił, nowy szef resortu to "wojownik MAGA i były niepokonany profesjonalny zawodnik MMA". "Naprawdę dobrze dogaduje się z ludźmi i zna mądrość oraz odwagę potrzebną do realizacji naszej agendy America First" - czytamy we wpisie Trumpa.
"Markwayne będzie niestrudzenie pracował, aby chronić granice, powstrzymać przestępczość migracyjną, morderców i innych przestępców przed nielegalnym wjazdem do naszego kraju, zakończyć plagę narkotyków i uczynić Amerykę znów bezpieczną" - stwierdził przywódca Stanów Zjednoczonych.
Kim jest Kristi Noem?
Kristi Noem urodziła się w 1971 r. w Watertown, w Dakocie Południowej. Karierę polityczną rozpoczęła w 2006 r., gdy wybrano ją z listy Partii Republikańskiej do Izby Reprezentantów Dakoty Południowej. Pięć lat później zasiadła w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych.
Od 2019 r. Noem pełniła funkcję gubernatora swojego rodzinnego stanu. W 2023 r. poparła Donalda Trumpa w prawyborach prezydenckich Partii Republikańskiej 2024. W listopadzie 2024 r. Trump - wówczas jeszcze prezydent elekt - nominował ją na stanowisko sekretarza bezpieczeństwa krajowego.
