"Z przyjemnością ogłaszam, że Wysoce Szanowny Senator Stanów Zjednoczonych z Wielkiego Stanu Oklahoma, Markwayne Mullin, obejmie stanowisko Sekretarza Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych" - napisał na swojej platformie Truth Social Donald Trump, dodając, że urząd polityk obejmie 31 marca.

We wpisie podziękował też Kristi Noem za jej dotychczasową służbę. "Dobrze nam służyła i osiągnęła liczne i spektakularne wyniki" - stwierdził przywódca.

Nowy sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego USA. Kristi Noem z odmienną rolą

Trump poinformował, że była sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego przejmie obowiązki specjalnego wysłannika ds. Tarczy Ameryk, która - jak wskazał - ma być "nową inicjatywą bezpieczeństwa na półkuli zachodniej". Powiadomił też, że projekt ma zostać przedstawiony w sobotę w Miami.

Prezydent USA nakreślił też przy okazji sylwetkę Markwayne'a Mullina. Jak wyjaśnił, nowy szef resortu to "wojownik MAGA i były niepokonany profesjonalny zawodnik MMA". "Naprawdę dobrze dogaduje się z ludźmi i zna mądrość oraz odwagę potrzebną do realizacji naszej agendy America First" - czytamy we wpisie Trumpa.

"Markwayne będzie niestrudzenie pracował, aby chronić granice, powstrzymać przestępczość migracyjną, morderców i innych przestępców przed nielegalnym wjazdem do naszego kraju, zakończyć plagę narkotyków i uczynić Amerykę znów bezpieczną" - stwierdził przywódca Stanów Zjednoczonych.

Kim jest Kristi Noem?

Kristi Noem urodziła się w 1971 r. w Watertown, w Dakocie Południowej. Karierę polityczną rozpoczęła w 2006 r., gdy wybrano ją z listy Partii Republikańskiej do Izby Reprezentantów Dakoty Południowej. Pięć lat później zasiadła w Izbie Reprezentantów Stanów Zjednoczonych.

Od 2019 r. Noem pełniła funkcję gubernatora swojego rodzinnego stanu. W 2023 r. poparła Donalda Trumpa w prawyborach prezydenckich Partii Republikańskiej 2024. W listopadzie 2024 r. Trump - wówczas jeszcze prezydent elekt - nominował ją na stanowisko sekretarza bezpieczeństwa krajowego.

