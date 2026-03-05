Iran uderzył na cel w Azerbejdżanie. Baku zapowiada "środki odwetowe"

Świat

Władze Azerbejdżanu poinformowały o ataku dwóch irańskich dronów na terytorium Nachiczewanu, południowej eksklawy kraju. Resort obrony w Baku oficjalnie potępił te działania, określając je mianem "aktu agresji" i zapowiadając stanowczą odpowiedź militarną.

Mapa regionu Kaukazu z zaznaczonym obszarem Azerbejdżanu i wstawką wideo przedstawiającą eksplozję.
Maptiler.com / T.me/SHOT
Azerbejdżan reaguje na irańskie działania, prezydent Alijew zapowiada odpowiedź

Według oficjalnych komunikatów bezzałogowce uderzyły w dwa odrębne punkty m.in. lotnisko w Nichiczewanie. W wyniku ataku rannych zostało dwóch cywilów. Służby medyczne określają ich stan jako stabilny, jednak incydent wywołał panikę wśród ludności oraz poważne straty materialne w infrastrukturze transportowej eksklawy.

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu wezwało ambasadora Iranu, aby przekazać mu "stanowczy protest". Władze w Baku nie kryją oburzenia, przypominając, że Azerbejdżan starał się zachować przyjacielskie relacje z Teheranem nawet po wybuchu obecnego konfliktu.

Irański odwet. Azerbejdżan reaguje na działania Teheranu

Prezydent Ilham Alijew był jednym z nielicznych przywódców, którzy złożyli kondolencje po śmierci najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego. Azerskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że specjaliści analizują parametry techniczne wykorzystanych dronów. Jednocześnie resort przygotowuje plan operacyjny w celu ochrony suwerenności kraju.

 

ZOBACZ: Zmiana stanowiska Iranu. Donald Trump komentuje

 

"Przygotowujemy niezbędne środki reagowania mające na celu ochronę integralności terytorialnej i bezpieczeństwa ludności. Te akty agresji nie pozostaną bez odpowiedzi" - czytamy w oświadczeniu przekazanym agencji APA.

 

Eksperci wskazują, że uderzenie w Nachiczewan może być sygnałem ostrzegawczym dla Baku, które od lat utrzymuje bliską współpracę obronną z Izraelem. Otwarcie frontu kaukaskiego przez Iran stawia Azerbejdżan w trudnej sytuacji strategicznej, zmuszając kraj do porzucenia dotychczasowej roli mediatora na rzecz bezpośredniego zaangażowania w regionalny konflikt.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Iran nie pokazał całego potencjału? Gen. Bieniek wskazuje cel Teheranu
Marcin Jan Orłowski / wka / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ATAK NA IRANAZERBEJDŻANDRONYIRANLOTNISKOŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 