Według oficjalnych komunikatów bezzałogowce uderzyły w dwa odrębne punkty m.in. lotnisko w Nichiczewanie. W wyniku ataku rannych zostało dwóch cywilów. Służby medyczne określają ich stan jako stabilny, jednak incydent wywołał panikę wśród ludności oraz poważne straty materialne w infrastrukturze transportowej eksklawy.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu wezwało ambasadora Iranu, aby przekazać mu "stanowczy protest". Władze w Baku nie kryją oburzenia, przypominając, że Azerbejdżan starał się zachować przyjacielskie relacje z Teheranem nawet po wybuchu obecnego konfliktu.

Irański odwet. Azerbejdżan reaguje na działania Teheranu

Prezydent Ilham Alijew był jednym z nielicznych przywódców, którzy złożyli kondolencje po śmierci najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego. Azerskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że specjaliści analizują parametry techniczne wykorzystanych dronów. Jednocześnie resort przygotowuje plan operacyjny w celu ochrony suwerenności kraju.

ZOBACZ: Zmiana stanowiska Iranu. Donald Trump komentuje

"Przygotowujemy niezbędne środki reagowania mające na celu ochronę integralności terytorialnej i bezpieczeństwa ludności. Te akty agresji nie pozostaną bez odpowiedzi" - czytamy w oświadczeniu przekazanym agencji APA.

Eksperci wskazują, że uderzenie w Nachiczewan może być sygnałem ostrzegawczym dla Baku, które od lat utrzymuje bliską współpracę obronną z Izraelem. Otwarcie frontu kaukaskiego przez Iran stawia Azerbejdżan w trudnej sytuacji strategicznej, zmuszając kraj do porzucenia dotychczasowej roli mediatora na rzecz bezpośredniego zaangażowania w regionalny konflikt.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni