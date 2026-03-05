Postanowienie podpisane przez prezydenta dotyczy Polaków przebywających w Królestwie Arabii Saudyjskiej, Królestwie Bahrajnu, Arabskiej Republice Egiptu, Państwie Izrael, Państwie Katar, Państwie Kuwejt, Sułtanacie Omanu i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. Pomoże wojsko

BBN przekazał, że PKW będzie realizował misję od 4 do 31 marca i "zostanie użyty w celu ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w związku z koniecznością ochrony ich życia lub zdrowia".

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że do misji może zostać zaangażowanych do 150 żołnierzy i pracowników.

Koordynację działań prowadzi DORSZ. "Wojsko Polskie pozostaje w gotowości do niesienia pomocy obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej – wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna" - przekazano.

Po godz. 6 DORSZ przekazało, że z Polski wystartowały pierwsze samoloty.

O podjęciu decyzji o "wykorzystaniu samolotów będących w dyspozycji Sił Zbrojnych do wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu informował w środę premier Donald Tusk. "Odpowiedni wniosek w tej sprawie trafił już do prezydenta" - napisał.

Zgodnie z przepisami, o użyciu wojska poza granicami państwa decyduje - poprzez wydanie postanowienia - prezydent na wniosek rządu.

Zaangażowanie polskiego lotnictwa w ewakuację

W sobotę, 28 lutego, Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczy anulowało swoje loty.

W ostatnich latach polskie lotnictwo zostało zaangażowane w ewakuację obywateli z Izraela po ataku Hamasu 7 października 2023 roku. Wojskowe transportowce Hercules i CASA z baz lotniczych w Krakowie i Powidzu stworzyły wtedy korytarz powietrzny między Tel Awiwem a grecką Kretą. Z wyspy polscy obywatele byli transportowani do Polski samolotami cywilnymi, łącznie ewakuowano wtedy ponad tysiąc osób, w tym Polaków oraz obywateli innych państw naszego regionu.

Wojsko brało też udział w ewakuacji Afganistanu w sierpniu 2021 roku - transportowce latały wtedy między Kabulem a Nawoi w Uzbekistanie, ewakuując ok. 1300 Polaków i ich współpracowników z Afganistanu.

