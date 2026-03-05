W poniedziałek rano irańska Gwardia Rewolucyjna wysłała dwa bombowce taktyczne Su-24 z czasów ZSRR w kierunku bazy lotniczej Al-Udeid, w której zazwyczaj stacjonuje 10 000 żołnierzy amerykańskich, oraz Ras Laffan, kluczowego ośrodka przetwarzania gazu ziemnego i fundamentu gospodarki Kataru - przekazał CNN.

Z relacji Katarczyków wynika, że maszyny przysłane przez Teheran były uzbrojone i gotowe do zbombardowania naziemnych celów.

"Dwie minuty". Kulisy akcji katarskich lotników

Irańskie samoloty miały znajdować się "dwie minuty" od swoich celów. Źródło amerykańskiej telewizji podało, że samoloty zostały zidentyfikowane wizualnie i sfotografowane "z bombami i amunicją kierowaną".

Katarczycy wydali ostrzeżenie przez radio, ale nie otrzymali odpowiedzi od samolotów, które zmieniły pułap lotu na 24 metry, żeby uniknąć wykrycia przez radary.

Z powodu "ograniczeń czasowych" i "w oparciu o dostępne dowody" samoloty zostały "sklasyfikowane jako wrogie" - przekazał informator stacji.

Katar wysłał wówczas swoje samoloty bojowe, a katarski myśliwiec F-15 stoczył z irańskimi odrzutowcami "walkę powietrzną", po czym je zestrzelił - przekazały źródła.

Pentagon skomentował akcję katarskiego wojska

Irańskie samoloty rozbiły się na wodach terytorialnych Kataru. Rzecznik katarskiego MSZ, Majed al-Ansari, poinformował we wtorek na briefingu, że trwają poszukiwania załóg.

Jeszcze w środę generał USA Dan Caine, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, poinformował, że Katarczycy faktycznie mieli zestrzelić należące do Iranu maszyny.

- Katarscy lotnicy po raz pierwszy zestrzelili dwa irańskie bombowce w drodze do miejsca przeznaczenia - powiedział na odprawie w Pentagonie. Odmówił jednak podania dokładniejszych szczegółów.

