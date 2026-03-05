- Mam taką propozycję i traktuję ją bardzo poważnie. Cieszę się ze współpracy Narodowego Banku Polskiego z rządem polskim, bo inaczej się tego nie da zrobić. SAFE zostawmy, SAFE jest załatwiony, mamy bardzo dobrą linię, jeżeli chodzi o finansowanie polskiego uzbrojenia, na polskie uzbrojenie jest również 200 miliardów w budżecie - powiedział Włodzimierz Czarzasty na czwartkowej konferencji w Sejmie.

ZOBACZ: "To nie jest łamanie prawa". Rzecznik Nawrockiego broni "SAFE 0 proc."

Następnie złożył propozycję. - 200 mld, które wygeneruje NBP, przeznaczmy na nasze bezpieczeństwo, rozumiane trochę inaczej: na ochronę zdrowia. Zdrowie jest takim samym elementem bezpieczeństwa jak zakup uzbrojenia, to również infrastruktura, bezpieczeństwo to jest przede wszystkim służba zdrowia - uznał.

Prezydent ma kontrpropozycję dla SAFE. Chce zaangażować NBP

Zdaniem Czarzastego "kawa nie wyklucza herbaty", dlatego można przekazać 200 mld w budżecie na uzbrojenie, 180 mld z SAFE na uzbrojenie i 200 mld na służbę zdrowia.

Dzień wcześniej prezydent Karol Nawrocki wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z prezesem NBP Adamem Glapińskim. Głowa państwa nie potwierdziła, czy zamierza podpisać zaakceptowaną przez parlament ustawę o unijnym programie SAFE, ale przedstawił szczegóły alternatywnego projektu, jaki nie wymagałby zaciągania pożyczek z Unii Europejskiej.

ZOBACZ: Prezydent proponuje "alternatywę dla SAFE". "Polskę na to stać"

- Mamy dla SAFE-u konkretną, polską, bezpieczną i suwerenną alternatywę, która nie będzie wiązała się z żadnymi odsetkami finansowymi, więc jest to "SAFE 0 proc.". W tym pomogły oczywiście inwestycje, ale także zakup i kumulowanie polskiego złota przez Narodowy Bank Polski - mówił.

Nawrocki: Polskę stać na "SAFE 0 proc."

Jak dodał Nawrocki, ma nadzieję, że rząd Donalda Tuska zechce wspólnie rozpocząć prace nad wewnętrznym programem dotyczącym obronności Polski. - Potrzebujemy z jednej strony zgody prezydenta, z drugiej strony inicjatywy i zgody prezesa NBP (...), ale także zaangażowania polskiego rządu. W tym trójkącie, w tej współpracy, Polskę stać na to, aby wprowadzić "Polski SAFE 0 proc." - mówił.

Stwierdził ponadto, że "polski SAFE 0 proc." jest "lepszy dla Sił Zbrojnych niż SAFE europejski". Poinformował również, że w środę wyśle pismo do premiera i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, zapraszając na spotkanie wokół polskiego "SAFE-u 0 proc.". Glapiński ocenił, że do unowocześnienia polskiej armii poprzez alternatywę dla unijnego SAFE konieczna jest współpraca z kancelarią premiera.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni