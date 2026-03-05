W poniedziałek baza brytyjskich Królewskich Sił Powietrznych na Cyprze padła ofiarą ataku irańskiego drona. Do incydentu doszło w wyniku prowadzonych przez Iran ataków odwetowych, które nastąpiły po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie zapoczątkowanej amerykańsko-izraelską operacją militarną.

Cypr. Włochy, Hiszpania, Francja i Holandia wysyłają flotę wojenną

Irański dron uderzył w bazę brytyjskiego lotnictwa w Akrotiri na Cyprze. Następnie przechwycono dwa kolejne bezzałogowce, które zmierzały w kierunku tego obiektu. Incydent spotkał się ze stanowczą reakcją państw europejskich. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował o wysłaniu w rejon Cypru niszczyciela rakietowego HMS Dragon oraz śmigłowców wyposażonych w systemy zwalczania dronów.

Wsparcie zadeklarowały także Francja i Grecja. O wysłaniu środków obrony powietrznej oraz jednostki francuskiej marynarki wojennej, fregaty Languedoc, poinformował prezydent Emmanuel Macron. Kurs w kierunku Morza Śródziemnego obrał również flagowy okręt francuskiej marynarki, lotniskowiec Charles de Gaulle. Z Grecji wysłano natomiast dwie fregaty i cztery myśliwce F-16.

Hiszpania zapowiedziała wysłanie fregaty Krzysztof Kolumb, o czym poinformowało hiszpańskie ministerstwo obrony. Okręt ma dotrzeć na Kretę około 10 marca i będzie wykorzystywany do obrony powietrznej. Cypr odwiedza dziś brytyjski minister obrony John Healey. Decyzja o wizycie zapadła po krytyce ze strony władz w Nikozji, dotyczącej braku ostrzeżenia o zbliżającym się ataku.

Atak drona na Cyprze. Belgia rozważa wsparcie wojskowe

- To logiczne, że Cypr otrzyma wsparcie od innych państw członkowskich, jeśli Hezbollah wystrzeli na Cypr drony i inną broń, powiedział z kolei szef belgijskiego resortu obrony. Do tej pory nie zapadły jednak w tej sprawie żadne decyzje. Minister Theo Francken przekazał, że Belgia przygotowuje się na możliwe prośby o wsparcie w regionie Zatoki Perskiej.

- Czy to wystarczy, czy nie? Czy możemy pomóc, czy nie? Przygotowujemy się do tego - mówił szef belgijskiego resortu obrony, odnosząc się do decyzji Wielkiej Brytanii i Francji o wysłaniu wsparcia w celu ochrony Cypru.

W tle wypowiedzi ministra w Belgii pojawił się wątek zatrzymanego w Zeebrugge tankowca Ethera, łączonego z rosyjską "flotą cieni". Okręt ma być powiązany z Iranem poprzez sieć firm kojarzoną z Mohammadem Hosseinem Shamkhanim, synem wpływowego irańskiego polityka i byłego wysokiego doradcy władz w Teheranie.

Artykuł jest aktualizowany.

