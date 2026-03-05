Chiny przyjęły nowy plan pięcioletni. Uwagę przykuwają dwa wątki

Trwające w Pekinie do 11 marca tak zwane Dwie Sesje zakończą się zatwierdzeniem przedstawionych przez premiera założeń 15. Planu Pięcioletniego na lata 2026–2030. Wydarzenie to obejmuje równoległe posiedzenie fasadowego parlamentu - Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL) - oraz ciała doradczego, czyli Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej.

Podczas przemówienia otwierającego obrady OZPL premier Chin Li Qiang ogłosił najważniejsze cele kraju przewidziane na wspomniany okres. W projekcie opublikowanym przez agencję Xinhua zaostrzono między innymi retorykę wobec Tajwanu.

Chiny. Nowa "pięciolatka" zwiększa budżet na obronność

Podstawa stanowiska wobec Tajwanu pozostaje taka sama, jednak Chiny zdają się stawiać na twardszy kurs. Utrzymano hasło "pokojowego zjednoczenia", lecz obok niego pojawiła się zapowiedź "zwalczania separatyzmu i ingerencji zewnętrznych".

- Będziemy twardo uderzać w siły separatystyczne dążące do "niepodległości Tajwanu" i promować pokojowy rozwój relacji w Cieśninie, postępując w kierunku zjednoczenia ojczyzny - mówił premier Chin.

Osadzenie tej zapowiedzi w kontekście planowanego siedmioprocentowego wzrostu budżetu obronnego wskazuje na priorytetowe traktowanie gotowości bojowej ponad utrzymanie dyplomatycznego statusu quo. Cele modernizacyjne w zakresie zbrojeń obejmują nacisk na fuzję armii i sektora prywatnego oraz rozwój inteligentnych zdolności bojowych.

Nowy plan pięcioletni Chin. Na tapecie demografia i sztuczna inteligencja

Kwestię Tajwanu poruszono między innymi obok priorytetu, jakim staje się "samowystarczalność technologiczna". Prowadzenie badań w tym zakresie ma wspomóc uniezależnienie Chin od Zachodu. Zapowiedziany program Sztuczna Inteligencja+ ma być jednym z elementów tego planu. Zakłada wszechstronną integrację AI z przemysłem, usługami i administracją państwową.

Nowa pięciolatka obejmie także problemy demograficzne. Budowa "społeczeństwa przyjaznego dzietności" ma odbyć się poprzez obniżenie kosztów wychowania i edukacji. Z kolei w kwestiach gospodarczych planowany jest odwrót od modelu opartego na taniej sile roboczej i inwestycjach w nieruchomości.

