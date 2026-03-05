Informacja o zatrzymaniu Britney Spears pojawiła się na stronie internetowej biura szeryfa hrabstwa Ventura - podała agencja Reuters. Z dostępnych danych wynika, że artystkę zatrzymano około godziny 21.30 czasu lokalnego. Już następnego dnia, w czwartek, została jednak zwolniona.

Agencja Reuters zwróciła się o komentarz zarówno do biura szeryfa, jak i do kalifornijskiej policji drogowej, jednak do czasu publikacji nie otrzymała odpowiedzi. Wiadomo natomiast, że piosenkarka ma stanąć przed sądem 4 maja.

Kariera i życie prywatne Britney Spears

Britney Spears należy do najważniejszych gwiazd muzyki pop przełomu lat 90. i początku XXI wieku. Światową sławę przyniosły jej takie przeboje jak "…Baby One More Time", "Oops!… I Did It Again" czy "Toxic". Jej ostatni jak dotąd album studyjny - "Glory" - ukazał się w 2016 roku.

Życie prywatne artystki od lat budzi duże zainteresowanie mediów. Na początku XXI wieku Spears publicznie mówiła o swoich problemach ze zdrowiem psychicznym. W 2008 roku, na wniosek jej ojca, sąd objął ją kuratelą, która dawała rodzinie kontrolę nad jej decyzjami osobistymi i finansowymi. Nadzór ten trwał ponad dekadę i został uchylony dopiero w 2021 roku po głośnej kampanii społecznej #FreeBritney.

ZOBACZ: Krzysztof Ibisz aresztowany. Akcja przed premierą sezonu

Obecne zatrzymanie nie jest pierwszym przypadkiem problemów Spears z prawem. W przeszłości zdarzały się incydenty z udziałem policji, jednak nie kończyły się one poważnymi zarzutami kryminalnymi ani długotrwałym aresztem. Najczęściej były one związane z głośnym okresem kryzysu osobistego artystki w latach 2007-2008.

W 2023 roku Spears opublikowała autobiografię "The Woman in Me" ("Kobieta, którą jestem"), w której opisała kulisy swojej kariery, życia prywatnego oraz wieloletniej walki o odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Dziś 44-letnia artystka pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci światowej muzyki pop.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni