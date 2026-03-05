Amerykanie proszą Ukrainę o wsparcie. Chodzi o walkę z irańskimi dronami
Stany Zjednoczone zwróciły się do Ukrainy z prośbą o wsparcie w obronie przed irańskimi dronami - poinformował Wołodymyr Zełenski. Prezydent wskazał, że zlecił specjalistom podjęcie odpowiednich działań. "Ukraina pomaga partnerom, którzy wspierają nasze bezpieczeństwo" - zapewnił przywódca.
"Otrzymaliśmy od Stanów Zjednoczonych wniosek o konkretne wsparcie w obronie przed Shahedami w regionie Bliskiego Wschodu. Poleciłem zapewnić niezbędne środki oraz obecność ukraińskich specjalistów, którzy mogą zagwarantować wymagany poziom bezpieczeństwa. Ukraina pomaga partnerom, którzy wspierają nasze bezpieczeństwo i ochronę życia naszych obywateli" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
W środę stacja CNN podała, że przedstawiciele administracji USA przyznają, iż irańskie drony Shahed stanowią większe zagrożenie, niż zakładano. Podkreślono, że amerykańska obrona powietrzna nie będzie w stanie przechwytywać wszystkich.
- Z pewnością przyjmę każdą pomoc, (...) z każdego kraju - powiedział w czwartek prezydent USA Donald Trump w rozmowie telefonicznej z agencją Reutera.
We wtorek Zełenski powiadomił, że Ukrainie brakuje rakiet PAC-3 do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot, więc Kijów jest gotów wymienić z krajami Bliskiego Wschodu swoje drony przechwytujące na te rakiety.
Dzień wcześniej szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha poinformował, że jego kraj może wysłać specjalistów od dronów na Bliski Wschód i podzielić się swoimi możliwościami i wiedzą specjalistyczną, aby pomóc w zestrzeliwaniu Shahedów, jeśli partnerzy Kijowa pomogą doprowadzić do zawieszenia broni w wojnie z Rosją.
Sybiha podkreślił, że skuteczność Ukrainy w neutralizowaniu irańskich dronów osiągnęła 90 proc., częściowo dzięki wykorzystaniu dronów przechwytujących produkcji krajowej.
Wołodymyr Zełenski poinformował też, że rozmawiał o konflikcie na Bliskim Wschodzie z premier Włoch Giorgią Meloni. "Wymieniliśmy się także szczegółami naszych kontaktów z liderami państw, które są obecnie atakowane przez Iran. Europa potrzebuje lepszej koordynacji w związku z całą sytuacją" – napisał.
Biuro prasowe rządu Włoch przekazało, że strony wymieniły poglądy na temat procesu osiągania sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie oraz dalszych kroków, które należy podjąć, również w kontekście obecnych wydarzeń kryzysowych na Bliskim Wschodzie.
"Liderzy obu krajów potwierdzili, że szczególnie na tym etapie ważne jest, aby partnerzy europejscy i amerykańscy byli zjednoczeni w swoich poglądach i uznawali wkład Europy w proces pokojowy, którego wynik wpływa na fundamentalne interesy europejskie i ma kluczowe znaczenie dla stabilności oraz bezpieczeństwa kontynentu" – głosi komunikat włoskiego rządu.
