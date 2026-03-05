"Otrzymaliśmy od Stanów Zjednoczonych wniosek o konkretne wsparcie w obronie przed Shahedami w regionie Bliskiego Wschodu. Poleciłem zapewnić niezbędne środki oraz obecność ukraińskich specjalistów, którzy mogą zagwarantować wymagany poziom bezpieczeństwa. Ukraina pomaga partnerom, którzy wspierają nasze bezpieczeństwo i ochronę życia naszych obywateli" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

W środę stacja CNN podała, że przedstawiciele administracji USA przyznają, iż irańskie drony Shahed stanowią większe zagrożenie, niż zakładano. Podkreślono, że amerykańska obrona powietrzna nie będzie w stanie przechwytywać wszystkich.

USA mają problemy z irańskimi dronami. Poprosili o wsparcie Ukrainę

- Z pewnością przyjmę każdą pomoc, (...) z każdego kraju - powiedział w czwartek prezydent USA Donald Trump w rozmowie telefonicznej z agencją Reutera.

We wtorek Zełenski powiadomił, że Ukrainie brakuje rakiet PAC-3 do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot, więc Kijów jest gotów wymienić z krajami Bliskiego Wschodu swoje drony przechwytujące na te rakiety.

ZOBACZ: Kto zyskuje na konflikcie USA z Iranem? Eksperci wskazują jeden kraj

Dzień wcześniej szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha poinformował, że jego kraj może wysłać specjalistów od dronów na Bliski Wschód i podzielić się swoimi możliwościami i wiedzą specjalistyczną, aby pomóc w zestrzeliwaniu Shahedów, jeśli partnerzy Kijowa pomogą doprowadzić do zawieszenia broni w wojnie z Rosją.

Sybiha podkreślił, że skuteczność Ukrainy w neutralizowaniu irańskich dronów osiągnęła 90 proc., częściowo dzięki wykorzystaniu dronów przechwytujących produkcji krajowej.

Zełenski rozmawiał z Meloni. Tematem konflikt na Bliskim Wschodzie

Wołodymyr Zełenski poinformował też, że rozmawiał o konflikcie na Bliskim Wschodzie z premier Włoch Giorgią Meloni. "Wymieniliśmy się także szczegółami naszych kontaktów z liderami państw, które są obecnie atakowane przez Iran. Europa potrzebuje lepszej koordynacji w związku z całą sytuacją" – napisał.

Biuro prasowe rządu Włoch przekazało, że strony wymieniły poglądy na temat procesu osiągania sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie oraz dalszych kroków, które należy podjąć, również w kontekście obecnych wydarzeń kryzysowych na Bliskim Wschodzie.

ZOBACZ: Trump chce uczestniczyć w wyborze lidera Iranu. "Syn Chameneiego to przeciętniak"

"Liderzy obu krajów potwierdzili, że szczególnie na tym etapie ważne jest, aby partnerzy europejscy i amerykańscy byli zjednoczeni w swoich poglądach i uznawali wkład Europy w proces pokojowy, którego wynik wpływa na fundamentalne interesy europejskie i ma kluczowe znaczenie dla stabilności oraz bezpieczeństwa kontynentu" – głosi komunikat włoskiego rządu.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Iran nie pokazał całego potencjału? Gen. Bieniek wskazuje cel Teheranu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ps / polsatnews.pl