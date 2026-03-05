Agenci CBA w Urzędzie Miasta Wrocławia. Trwają przeszukania
Przeszukania w kilkunastu lokalizacjach trwają na terenie Wrocławia oraz ościennych powiatów. Działania CBA mają związek z "przekroczeniem uprawnień i niedopełnieniem obowiązków" przez urzędników, a chodzi o odbiór i gospodarkę odpadami komunalnymi w stolicy Dolnego Śląska.
Jak przekazał Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, trwa zabezpieczanie dokumentami i nośników pamięci we wrocławskim magistracie i spółce Ekosystem. Działania agentów CBA prowadzone są na zlecenie Prokuratury Krajowej.
CBA we wrocławskim Urzędzie Miasta. Przeszukania w kilkunastu lokalizacjach
Dobrzyński dodał, że funkcjonariusze prowadzą przeszukania w kilkunastu lokalizacjach "między innymi na terenie Wrocławia i ościennych powiatów". "Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez urzędników w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Wrocławia" - przekazał rzecznik.
Afera śmieciowa we Wrocławiu
Według nieoficjalnych ustaleń Radia Wrocław chodzi o zawiadomienie "na pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a kontrola w miejskich spółkach ma zabezpieczyć potencjalne powiązana."
Jak informuje rozgłośnia Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie podejrzenia nieprawidłowości przy przetargu i umowie na odbiór odpadów we Wrocławiu.
ZOBACZ: Niemcy zabiorą niebezpieczne odpady z Polski. Na własny koszt
"Postępowanie dotyczy m.in. opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu oraz zastosowania trybu zamówienia z tzw. wolnej ręki przez miejską spółkę Ekosystem i urzędników magistratu" - donosi radio.
Ekosystem to spółka komunalna założona w 2012 r. Odpowiada za realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz m.in. za unieszkodliwianie odpadów komunalnych we Wrocławiu.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej