Jak przekazał Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, trwa zabezpieczanie dokumentami i nośników pamięci we wrocławskim magistracie i spółce Ekosystem. Działania agentów CBA prowadzone są na zlecenie Prokuratury Krajowej.

CBA we wrocławskim Urzędzie Miasta. Przeszukania w kilkunastu lokalizacjach

Dobrzyński dodał, że funkcjonariusze prowadzą przeszukania w kilkunastu lokalizacjach "między innymi na terenie Wrocławia i ościennych powiatów". "Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez urzędników w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Wrocławia" - przekazał rzecznik.

Dzisiaj od rana na polecenie katowickiego wydziału zamiejscowego @PK_GOV_PL agenci @CBAgovPL

prowadzą przeszukania w kilkunastu lokalizacjach między innymi na terenie Wrocławia i ościennych powiatów. Trwa zabezpieczanie dokumentacji i nośników pamięci https://t.co/GTv3VGQN4W. w… pic.twitter.com/Y1upbhrAgG — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) March 5, 2026

Afera śmieciowa we Wrocławiu

Według nieoficjalnych ustaleń Radia Wrocław chodzi o zawiadomienie "na pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a kontrola w miejskich spółkach ma zabezpieczyć potencjalne powiązana."

Jak informuje rozgłośnia Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie podejrzenia nieprawidłowości przy przetargu i umowie na odbiór odpadów we Wrocławiu.

"Postępowanie dotyczy m.in. opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu oraz zastosowania trybu zamówienia z tzw. wolnej ręki przez miejską spółkę Ekosystem i urzędników magistratu" - donosi radio.

Ekosystem to spółka komunalna założona w 2012 r. Odpowiada za realizację zadań o charakterze użyteczności publicznej w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz m.in. za unieszkodliwianie odpadów komunalnych we Wrocławiu.

