Ziemia na Sycylii zatrzęsła się o godz. 7:05. Epicentrum znajdowało się około 3 kilometry na północny zachód od miasta Ragalna w prowincji Katania, na głębokości czterech kilometrów. Trzęsienie miało magnitudę 4,5 - ocenił tamtejszy Instytut Geofizyki i Wulkanologii INGV. Wiadomo, że uszkodzonych zostało kilka budynków.

Pęknięcia na "tarasie Etny". Zamykają szkoły

Wstrząsy były na tyle silne, że odczuli je nie tylko mieszkańcy Ragalny, lecz praktycznie całej Katanii, w tym miast Santa Maria di Licodia, Belpasso, Biancavilla czy Nicolosi. Wstrząsy odczuto między innymi w leżącym około 22 kilometry od epicentrum mieście Katania.

W samej miejscowości Ragalna doszło do niewielkich zniszczeń: pękły ściany kilku domów, uszkodzony jest między innymi miejscowy ratusz i kościół. Znajdujące się na wysokości około 800 metrów nad poziomem morza miasteczko znane jest jako "taras Etny", co podkreśla jego bliskość do słynnego wulkanu.

INGVterremoti/X Trzęsienie ziemi na Sycylii, wstrząsy odczuwalne były w całej prowincji Katania

Ze względów bezpieczeństwa burmistrzowie Katanii, Biancavilli, Aci Sant'Antonio, Tremestieri Etneo i Adrano nakazali zamknięcie szkół. Burmistrz Katanii Enrico Trantino nakazał przeprowadzenie inspekcji w placówkach, by upewnić się, że uczniowie będą mogli do nich bezpiecznie wrócić. Zajęcia w środę się nie odbędą.

"Rozumiem, że wielu rodzicom w tym czasie przysporzy to wiele problemów i bardzo mi przykro, ale mam nadzieję, że zrozumieją, że bezpieczeństwo jest najważniejsze" - powiedział Trantino w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.

Enrico Trantino Sindaco/Facebook Burmistrz Katanii Enrico Trantino oświadczył, że w środę szkoły w mieście pozostaną zamknięte

Włoskie służby ratunkowe poinformowały, że choć otrzymały już wiele próśb o informację na temat tego zdarzenia, jeszcze nie dostały żadnej prośby o pomoc.

Dyrektor generalny regionalnej ochrony cywilnej Salvatore Cocina nakazał monitorowanie sytuacji w całej Katanii.

Sycylia wciąż się rusza. Kilkanaście wstrząsów wtórnych

Na wstrząsach z godz. 7:05 się nie skończyło. Z danych INGV wynika, że ziemia w regionie cały czas się porusza. W rejonie Katanii odnotowano od tego czasu co najmniej 15 innych wstrząsów między miejscowościami Ragalna a Santa Maria di Licodia. Najsilniejszy z wstrząsów wtórnych miał magnitudę 2,8 - podaje serwis Catania Today.

Sycylia leży w bardzo aktywnej strefie sejsmicznej. Na tej włoskiej wyspie znajduje się Etna - jeden z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie, a jednocześnie jedna z największych atrakcji regionu.

