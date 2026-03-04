Zatrzęsło europejską wyspą. Są zniszczenia, władze zamykają szkoły
Silne trzęsienie ziemi na Sycylii. Miało miejsce pod miasteczkiem znanym jako "taras Etny". Zniszczenia nie są poważne, jednak ze względów bezpieczeństwa zamknięto wiele szkół w regionie. Burmistrz Katanii opublikował specjalne nagranie skierowane do rodziców uczniów.
Ziemia na Sycylii zatrzęsła się o godz. 7:05. Epicentrum znajdowało się około 3 kilometry na północny zachód od miasta Ragalna w prowincji Katania, na głębokości czterech kilometrów. Trzęsienie miało magnitudę 4,5 - ocenił tamtejszy Instytut Geofizyki i Wulkanologii INGV. Wiadomo, że uszkodzonych zostało kilka budynków.
Pęknięcia na "tarasie Etny". Zamykają szkoły
Wstrząsy były na tyle silne, że odczuli je nie tylko mieszkańcy Ragalny, lecz praktycznie całej Katanii, w tym miast Santa Maria di Licodia, Belpasso, Biancavilla czy Nicolosi. Wstrząsy odczuto między innymi w leżącym około 22 kilometry od epicentrum mieście Katania.
W samej miejscowości Ragalna doszło do niewielkich zniszczeń: pękły ściany kilku domów, uszkodzony jest między innymi miejscowy ratusz i kościół. Znajdujące się na wysokości około 800 metrów nad poziomem morza miasteczko znane jest jako "taras Etny", co podkreśla jego bliskość do słynnego wulkanu.
Ze względów bezpieczeństwa burmistrzowie Katanii, Biancavilli, Aci Sant'Antonio, Tremestieri Etneo i Adrano nakazali zamknięcie szkół. Burmistrz Katanii Enrico Trantino nakazał przeprowadzenie inspekcji w placówkach, by upewnić się, że uczniowie będą mogli do nich bezpiecznie wrócić. Zajęcia w środę się nie odbędą.
"Rozumiem, że wielu rodzicom w tym czasie przysporzy to wiele problemów i bardzo mi przykro, ale mam nadzieję, że zrozumieją, że bezpieczeństwo jest najważniejsze" - powiedział Trantino w nagraniu zamieszczonym na Facebooku.
Włoskie służby ratunkowe poinformowały, że choć otrzymały już wiele próśb o informację na temat tego zdarzenia, jeszcze nie dostały żadnej prośby o pomoc.
Dyrektor generalny regionalnej ochrony cywilnej Salvatore Cocina nakazał monitorowanie sytuacji w całej Katanii.
Sycylia wciąż się rusza. Kilkanaście wstrząsów wtórnych
Na wstrząsach z godz. 7:05 się nie skończyło. Z danych INGV wynika, że ziemia w regionie cały czas się porusza. W rejonie Katanii odnotowano od tego czasu co najmniej 15 innych wstrząsów między miejscowościami Ragalna a Santa Maria di Licodia. Najsilniejszy z wstrząsów wtórnych miał magnitudę 2,8 - podaje serwis Catania Today.
Sycylia leży w bardzo aktywnej strefie sejsmicznej. Na tej włoskiej wyspie znajduje się Etna - jeden z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie, a jednocześnie jedna z największych atrakcji regionu.
Źródło: Rai, Catania Today, "La Sicilia"
