Wojna na Bliskim Wschodzie. Chiny wskazują "czerwoną linię" i przechodzą do działania

Deklaracja szefa chińskiej dyplomacji padła podczas rozmowy telefonicznej z wicepremierem i szefem MSZ Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abdullahem ibn Zajedem an-Nahajanem.

"Strona chińska nie porzuci nadziei na pokój i będzie nadal odgrywać w tym zakresie konstruktywną rolę. Wyślemy specjalnego wysłannika ds. Bliskiego Wschodu w celu prowadzenia mediacji" - oświadczył Wang, cytowany w nocie MSZ.

ów

Sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chiny wskazują "czerwoną linię"

Chiński minister podkreślił, że "czerwona linia, (jaką jest) ochrona ludności cywilnej, nie może zostać przekroczona", a działania zbrojne nie powinny obejmować celów niemilitarnych, w tym infrastruktury energetycznej.

- Bezpieczeństwo szlaków żeglugowych musi zostać utrzymane - dodał Wang.

Przedstawiciel ZEA – jak relacjonuje chińskie MSZ – zaznaczył, że kraj ten nie jest stroną konfliktu, w związku z czym również nie powinien być celem "nielegalnych ataków".

Cieśnina Ormuz. Pekin zaniepokojony o dostawy ropy

Już w poniedziałek Pekin subtelnie wezwał Iran do "poszanowania sąsiadów", co odnosiło się do ataków odwetowych Teheranu na państwa arabskie.

Stabilność regionu, a szczególnie drożność cieśniny Ormuz, jest kluczowa dla Chin, ponieważ Państwo Środka importuje stamtąd znaczną część ropy, w tym niemal cały eksport surowca z Iranu.

Napięcie wzrosło po sobotnich nalotach sił USA i Izraela na Iran. W odpowiedzi irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła blokadę cieśniny Ormuz, przez którą przepływa około jednej czwartej światowego transportu ropy naftowej.

