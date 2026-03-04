- Stanowisko rządu Hiszpanii można podsumować w słowach: "nie" dla wojny - podkreślił Pedro Sanchez w transmitowanej w telewizji odezwie do narodu. Podczas przemówienia premier kolejny raz potępił izraelsko-amerykański atak na Iran.

Szef hiszpańskiego rządu przekazał, że jego stanowisko wobec operacji militarnej wymierzonej w Iran, rozpoczętej przez siły USA i Izraela, jest takie samo, jak w przypadku rosyjskiej agresji na Ukrainę i kwestii wojny w Strefie Gazy.

Donald Trump uderza w Hiszpanię. "Zerwiemy cały handel"

Jednym ze skutków rozpoczętej 28 lutego wojny na Bliskim Wschodzie jest konflikt między Pedro Sanchezem a Donaldem Trumpem. Krytyka szefa rządu Hiszpanii jest przez prezydenta Stanów Zjednoczonych uzasadniana dwoma argumentami. Pierwszy z nich jest związany z odmową Sancheza na prośbę Trumpa o pozwolenie na skorzystanie z baz wojskowych na południu kraju do działań na Bliskim Wschodzie.

Prezydent USA zaznaczył też, że Hiszpania, w przeciwieństwie do innych państw NATO, nie zwiększyła wydatków na obronność do 5 proc. PKB. W związku z tym Trump oświadczył, że "nie jest zadowolony" z Hiszpanii i powiadomił, że Stany Zjednoczone nie będą już handlować z tym krajem.

Amerykański przywódca podsumował, że Hiszpania nie jest przyjazna USA. - Zerwiemy cały handel z Hiszpanią. Nie chcemy mieć do czynienia z Hiszpanią - stwierdził. - Powiedziałem Scottowi [Bessentowi, sekretarzowi skarby USA - red.], by zerwał z nimi wszelkie kontakty [handlowe - red.]- oznajmił Trump podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w Białym Domu.

Pedro Sanchez odpowiada na groźby Trumpa. "Nie będziemy współwinni"

Odpowiadając na zapowiedzi prezydenta USA, Pedro Sanchez po raz kolejny potępił atak na Iran. - Tak zaczynają się wielkie katastrofy ludzkości... Nie można grać w rosyjską ruletkę losem milionów – powiedział hiszpański szef rządu w przemówieniu do narodu.

- Nie będziemy współwinni czemuś, co jest złe dla świata lub sprzeczne z naszymi wartościami i interesami, tylko po to, by uniknąć represji z czyjejś strony – powiedział Sanchez, nawiązując do decyzji o odmowie wykorzystania hiszpańskich baz.

Premier Hiszpanii odwoływał się także do operacji w Iraku, która doprowadziła do rozwoju terroryzmu dżihadystycznego i gwałtownego wzrostu cen energii. Jego zdaniem konsekwencje ataku na Iran są równie mgliste i nie przyczynią się do sprawiedliwego porządku międzynarodowego.

