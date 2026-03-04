Szwedzki bank wydał apel, chodzi o gotówkę. W tle sytuacja geopolityczna
Bank Szwecji wydał w środę zalecenie do posiadania gotówki. Według rekomendacji, każda osoba dorosła powinna mieć przynajmniej 1000 koron (ok. 400 zł) fizycznej waluty. Instytucja państwa będącego jednym z najbardziej cyfrowych krajów na świecie argumentuje komunikat aktualną niepewną sytuacją geopolityczną.
W rekomendacji wydanej przez centralny szwedzki bank zachęcono do korzystania z banknotów i monet, aby podtrzymać system obiegu pieniędzy. Inne zalecenie to posiadanie w rodzinie kart bankowych z różnych banków oraz dostęp do innych cyfrowych metod płatności.
"Dostęp do różnych metod płatności poprawia zdolność społeczeństwa do dokonywania płatności w przypadku tymczasowych zakłóceń, kryzysów, a w najgorszym przypadku wojny" - czytamy w komunikacie.
"Bank Szwecji zaleca, aby wszystkie gospodarstwa domowe miały w domu kwotę 1 000 koron szwedzkich w gotówce na jednego dorosłego. Ta kwota powinna być traktowana jako punkt odniesienia i ma pokryć koszt niezbędnych tygodniowych zakupów" - napisano w wydanym oświadczeniu.
Bank Szwecji pracował nad wprowadzeniem e-pieniądza, ale plany te wstrzymano po pełnoskalowym ataku Rosji na Ukrainę w 2022 r, gdy wzrosło znaczenie tradycyjnego pieniądza. Wówczas to wielu Szwedów ruszyło do bankomatów, aby pobrać banknoty.
W Szwecji w wielu sklepach można korzystać jedynie z kart lub płatności mobilnych. Rząd Szwecji przygotowuje ustawę nakazującą niektórym ważnym dla społeczeństwa punktom usługowym, np. aptekom, przyjmowanie gotówki. Problemem jest też wciąż malejąca liczba bankomatów.
W kraju 90 proc. transakcji w sklepach jest bezgotówkowych.
