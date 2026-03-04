NBP podał także, że pozostałe stopy procentowe również zostały obniżone o 0,25 pkt proc. Stopa lombardowa została obniżona do 4,25 proc. w skali rocznej, stopa depozytowa do 3,25 proc., stopa redyskontowa weksli - do 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli - do 3,85 proc.

Obniżka stóp wejdzie w życie od czwartku, 5 marca. Poprzednia taka sytuacja miała miejsce w grudniu ubiegłego roku.

Tuż po zakończeniu posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej głos w sprawie nowych decyzji NBP zabierze prezes instytucji Adam Glapiński.

Kolejna z cyklu obniżek stóp procentowych jest dobrą informacją dla kredytobiorców, których raty wkrótce spadną o kilkadziesiąt złotych. Z kolei osoby planujące w najbliższym czasie wziąć kredyt, będą miały do niego większą dostępność.

Beneficjentami obniżek stóp procentowych są również budżet państwa czy inwestorzy.

W 2025 roku Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe w sumie o 175 pb., a w 2023 r. o 100 pb. Zaś od września 2022 r. przez około rok RPP stopy utrzymywały się na najwyższym poziomie od ponad dwóch dekad.

Wkrótce więcej informacji...

