Sikorski ws. Polaków w ZEA. "Około 100 samolotów"

28 lutego w wyniku operacji militarnej wymierzonej w Iran na Bliskim Wschodzie wybuchła wojna. Izraelsko-amerykańskie ataki i odwet Teheranu doprowadziły do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad częścią regionu, w związku z czym Polacy przebywający w Zjednoczonych Emiratach Arabskich utknęli w tym kraju.

Wcześniej MSZ informowało, że w obecnej sytuacji wysłanie samolotów na Bliski Wschód byłoby niebezpieczne, jednak resort ma przygotowany ewentualny plan ewakuacji obywateli.

- Wszystkich nas interesuje sytuacja naszych rodaków, Polaków, Chorwatów na Bliskim Wschodzie. Więc dla państwa informacji, tu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w ciągu godziny odbędzie się narada decyzyjna z udziałem Prezesa Rady Ministrów - powiedział szef MSZ podczas wystąpienia.

- Garść informacji. Nasza służba konsularna w Egipcie odebrała 736 osób do tej pory. W Izraelu, sądzimy, pozostało już tylko około 30 osób, które jeszcze będą opuszczać ten kraj. Jordanię opuściło około 800 osób, tylko 300 ostatniej doby i w zasadzie nie ma już zgłoszeń - mówił Sikorski.

Więcej informacji wkrótce...

