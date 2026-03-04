Ostatnia prosta przed wyborami na Węgrzech. Viktor Orban straci władzę?
Centroprawicowa partia TISZA utrzymuje przewagę nad Fideszem na ostatniej prostej przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech - wynika z dwóch najnowszych sondaży. Oprócz wspomnianych ugrupowań, między którymi rozegra się decydujące starcie, do parlamentu dostałaby się jeszcze tylko jedna partia.
Wybory parlamentarne na Węgrzech zbliżają się wielkimi krokami. Coraz większe szanse na przejęcie władzy w Budapeszcie, po raz pierwszy od kilkunastu lat, ma opozycyjna centroprawicowa TISZA, na której czele stoi Peter Magyar.
Według nowych sondaży przeprowadzonych przez Instytut Publicus i ośrodek Zavecz Research, TISZA nadal utrzymuje przewagę nad Fideszem, na którego czele stoi Viktor Orban. W obu badaniach opozycja wyprzedza partię rządzącą o co najmniej 10 pkt. proc.
Fidesz coraz dalej od zwycięstwa. Nowe sondaże wyborcze na Węgrzech
Z badania Instytutu Publicus opublikowanego w środę przez dziennik "Nepszava" wynika, że 47 proc. wyborców popiera partię Magyara. Fidesz cieszy się poparciem 39 proc. Węgrów. Oznacza to spadek poparcie dla obu ugrupowań o 1 punkt procentowy od sondażu ze stycznia.
W sondażu przeprowadzonym przez Zavecz Research między 22 a 28 lutego, wśród zdecydowanych wyborców TISZA zdobyła 50 proc. głosów - o dwa pkt. proc. więcej niż w styczniu. Fidesz poparło 38 proc. głosujących (spadek o jeden pkt. proc. względem stycznia).
Wśród ogółu wyborców TISZA uzyskała 38-procentowe poparcie, przy 32 proc. partii premiera Orbana.
Sporą grupę stanowią jednak osoby niezdecydowane. Jedna piąta ankietowanych Węgrów wciąż nie jest pewna, na kogo odda głos w nadchodzących wyborach.
W obu sondażach skrajnie prawicowa Mi Hazank, jako jedyna partia poza TISZĄ i Fideszem, przekroczyła 5-procentowy próg wyborczy wymagany do wejścia do parlamentu. Zavecz Research oszacował poparcie dla tej partii na poziomie 7 proc. wśród zdecydowanych wyborców, w porównaniu z 5 proc. miesiąc temu. Z kolei Instytut Publicus podał, że 6 proc. zdecydowanych wyborców popiera to ugrupowanie, w porównaniu z 5 proc. w styczniu.
Wybory na Węgrzech coraz bliżej. Fidesz i TISZA głównymi zawodnikami
Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Choć ugrupowanie premiera Viktora Orbana poparł w wyścigu wyborczym między innymi prezydent USA Donald Trump, po raz pierwszy od kilkunastu lat realne szanse na zwycięstwo ma opozycyjna partia TISZA.
Jej lider Peter Magyar zapowiedział, że pragnie odbudować pozycję Węgier w Unii Europejskiej. Wyraził również nadzieję, że odejście urzędującego premiera otworzy Węgrom drogę do 10 mld euro, które zostały zamrożone z uwagi na mechanizm warunkowości (z powodu niewykazania, że węgierski system sądownictwa gwarantuje właściwą ochronę unijnych funduszy).
W nadchodzącym głosowaniu Węgrzy wybiorą 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), z których 106 uzyska mandat w jednomandatowych okręgach, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych. Kadencja parlamentarzystów trwa cztery lata.
