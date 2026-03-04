Trzech mężczyzn, w wieku 39, 43 i 68 lat, zostało aresztowanych przez funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych w Londynie i Walii pod zarzutem współpracy z zagranicznym wywiadem - poinformowała londyńska policja metropolitalna.

- Nigdy nie widziałam niczego, co mogłoby mnie skłonić do podejrzeń, że mój mąż złamał prawo - powiedziała parlamentarzystka Joani Reid cytowana przez agencję AFP. Wcześniej brytyjskie media poinformowały, że wśród aresztowanych jest jej mąż David Taylor.

Joani Reid o zatrzymaniu męża. "Nie jestem objęta śledztwem"

- Nie biorę udziału w działalności biznesowej mojego męża i ani ja, ani moje dzieci nie jesteśmy objęci tym śledztwem - dodała.

Aresztowania nastąpiły w związku z rosnącymi obawami dotyczącymi domniemanego chińskiego szpiegostwa w Wielkiej Brytanii. Wszyscy trzej mężczyźni pozostają w areszcie, a przeszukania przeprowadzono również pod adresem w Szkocji - poinformowały służby.

Reid, która reprezentuje okręg wyborczy w Szkocji i zasiada w Komisji Spraw Wewnętrznych parlamentu, broniła się przed potencjalnymi oskarżeniami o bliskie kontakty z Pekinem.

- Nigdy nie byłam w Chinach. Nigdy nie wypowiadałam się na temat Chin ani spraw z nimi związanych w Izbie Gmin. Nigdy nie zadałam pytania w sprawach związanych z Chinami - zapewniła parlamentarzystka.

39-letni Taylor jest wymieniony jako "lobbysta" na liście zarejestrowanych interesów Reid. Według jego profilu na LinkedIn, pracuje dla think tanku Asia House, który był określany jako "przykrywka" do rekrutacji szpiegów przez Chiny.

Wcześniej minister bezpieczeństwa Dan Jarvis poinformował parlamentarzystów, że Wielka Brytania zwróciła się do Chin z interwencją dyplomatyczną w tej sprawie.

- Jeśli pojawią się udowodnione dowody na próby ingerencji Chin w sprawy suwerenne Wielkiej Brytanii, wyciągniemy surowe konsekwencje i pociągniemy do odpowiedzialności wszystkie zaangażowane podmioty - powiedział. - Jesteśmy głęboko zaniepokojeni narastającą liczbą tajnych działań podmiotów powiązanych z państwem chińskim, wymierzonych w brytyjską demokrację - dodał Jarvis.

Przewodniczący niższej izby Izby Gmin powiedział parlamentarzystom, że podejrzany, mąż Reid, "nie posiadał przepustki umożliwiającej wstęp na teren parlamentu".

Brytyjskie służby: Chiny rekrutują obywateli z dostępami do tajnych informacji

Brytyjska agencja wywiadowcza MI5 ostrzegła w listopadzie, że Chiny próbują "zatrudnić jednostki" z dostępem do poufnych informacji o parlamencie i rządzie Wielkiej Brytanii.

W zeszłym roku umorzono postępowanie sądowe przeciwko dwóm mężczyznom oskarżonym o szpiegostwo na rzecz Chin, z których jeden był analitykiem parlamentarnym, co wywołało oburzenie opinii publicznej.

Helen Flanagan, szefowa wydziału ds. zwalczania terroryzmu w londyńskiej policji metropolitalnej, powiedziała w środę, że w ostatnich latach policja odnotowała "znaczny wzrost liczby spraw związanych z bezpieczeństwem narodowym".

