Cytowane przez iracką agencję prasową INA Ministerstwo Energii podało w środę wieczorem, że "sieć energetyczna została całkowicie odcięta we wszystkich prowincjach Iraku".

Jak informuje agencja Reutera, awarię wykryto po "nagłym spadku dostaw gazu do elektrowni Rumaila" w południowej prowincji Basra. Doprowadziło to do gwałtownej utraty 1900 megawatów, co spowodowało przerwę w dostawie prądu na terenie całego kraju.

Nieco później rzecznik resortu dodał, że trwają już prace nad przywróceniem dostaw prądu. Mimo to, Irakijczycy w ciągu najbliższych kilku lub nawet kilkunastu godzin muszą liczyć się z brakiem światła, prądu i ciepła w swoich domach.

Blackout w Iraku. Awaria w kluczowej elektrowni

Awaria elektryczności w Iraku nastąpiła w momencie intensywnych ataków na Bliski Wschód, w których pośredniczy również Bagdad. Od soboty, gdy wojska USA i Izraela rozpoczęły interwencję zbrojną w Iranie, niektóre regiony Iraku były regularnie ostrzeliwane.

Koalicja proirańskich bojówek działająca w Iraku od początku wyraża wsparcie dla reżimu. We wtorek wieczorem organizacja ogłosiła, że od rana tego dnia przeprowadziła 27 uderzeń na "wrogie" bazy w regionie. Dzień wcześniej Islamski Ruch Oporu przyznał się do ataku dronami i rakietami balistycznymi na bazę wojsk USA w Iraku.

Po zabójstwie Najwyższego Przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneiego, Bagdad złożył narodowi irańskiemu kondolencje i podobnie jak Teheran zarządził w kraju żałobę narodową.

Jednocześnie Iran i jego irackie milicje nasiliły ataki dronów i rakiet na uzbrojone kurdyjskie grupy opozycyjne. Przyczyną są narastające obawy, że Kurdowie na zachodzie Iraku mogą zorganizować powstanie przeciwko reżimowi, pełniąc rolę sojuszników armii USA w terenie.

"Zaleca się opuszczenie kraju". Ambasada USA w Iraku ostrzega

W obliczu konfliktu na linii Iran-USA-Izrael, na amerykańskie placówki dyplomatyczne w regionie przeprowadzono w ostatnich dniach liczne ataki, m.in. w Pakistanie i w Iraku. W środowym komunikacie Ambasada USA w Bagdadzie podtrzymała wcześniejsze zalecenia dla obywateli przebywających w tym kraju.

"Obywatelom USA w Iraku zdecydowanie zaleca się opuszczenie kraju, gdy tylko będą mogli to zrobić bezpiecznie, i pozostanie w miejscu do czasu, aż warunki będą bezpieczne. Należy zaopatrzyć się w żywność, wodę, leki i inne niezbędne rzeczy" - czytamy w oświadczeniu.

Większość głównych dróg i granic lądowych pozostaje otwarta, ale sytuacja ta może zmienić się w najbliższym czasie. Dotyczy to przejść granicznych z Iraku do Turcji, Jordanii, Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej. "Należy spodziewać się dużych opóźnień" - dodano.

W poniedziałek Departament Stanu nakazał opuszczenie kraju również lokalnym pracownikom rządowym.

