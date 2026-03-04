Wyniki nowego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" wskazują, że największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska. Partię Donalda Tuska wskazało 30,1 proc. ankietowanych. W porównaniu z badaniem przeprowadzonym miesiąc wcześniej oznacza to nieznaczny spadek - o 0,3 pkt. proc.

Chęć zagłosowania w następnych wyborach parlamentarnych zadeklarowało 60,6 proc. badanych, z kolei 30,8 proc. ankietowanych nie wskazało takiego zamiaru.

Sondaż IBRiS. Koalicja Obywatelska na pierwszym miejscu, ale bez większości

Z badania przeprowadzanego 27 i 28 lutego wynika, że niewielki spadek, jednak większy niż KO, zanotowało również Prawo i Sprawiedliwość. W sondażu ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego wskazało 22,1 proc. respondentów, w sondażu przeprowadzonym miesiąc wcześniej chęć głosowania na tę partię zadeklarowało 1,2 pkt. proc. więcej ankietowanych.

Ugrupowanie zajmujące trzecie miejsce w sondażu - Konfederacja - notuje wzrost z 12,6 proc. do 13,8 proc. To samo dotyczy Konfederacji Korony Polskiej, jednak w przypadku partii prowadzonej przez Grzegorza Brauna wzrost jest niższy - z 9 proc. do 9,2 proc.

Podobnie jak KO i PiS, spadek notuje Lewica. Poparcie tego ugrupowania zadeklarowało 6,8 proc. ankietowanych, w poprzednim sondażu wskazało je 8,1 proc. badanych.

KO na pierwszym miejscu w sondażu IBRiS. Szansę na władzę ma jednak prawica

Przeliczenie wyników sondażu na mandaty, przeprowadzone przed socjologa dr. hab. Jarosława Flisa na prośbę "Rzeczpospolitej", pokazuje, że Koalicja Obywatelska nie miałaby szansy na rządzenie mimo pierwszego miejsca w sondażu. Rozkład miejsc w parlamencie wyglądałby następująco: 186 mandatów dla KO, 26 dla Lewicy, 131 dla PiS-u, 74 dla Konfederacji, 43 dla Konfederacji Korony Polskiej.

W takiej sytuacji Koalicja wraz z Lewicą miałyby wspólnie 212 mandatów, co nie pozwoliłoby tym ugrupowaniom sprawować władzy. Szansę na to miałyby za to ugrupowania obecnie opozycyjne - PiS i obie Konfederacje. Suma mandatów tych partii wynosi 248.

Socjolog wskazał jednak, że sytuacja może się zmienić, jeśli próg wyborczy przekroczy PSL, czego nie można wykluczać także w przypadku partii Razem. - Siły wyjściowe koalicji 15 października przeważają, a gdyby zjednoczyły się do trzech list, to mają lepszy wynik niż trzy partie prawicowe – ocenił Jarosław Flis, cytowany przez "Rzeczpospolitą".

Badanie IBRiS przeprowadzono w dniach 27-28 lutego, n=1073, CATI.

