Ukraiński ambasador zamieścił swoją odpowiedź za pośrednictwem wpisu na Facebooku. Ołeksandr Szczierba podkreślił, że "jako sojusznicy wojskowi Federacji Rosyjskiej, irańscy przywódcy splamili się krwią tysięcy obywateli Ukrainy – mężczyzn i kobiet, dzieci i osób starszych – zabitych przy pomocy niesławnych irańskich dronów Shahed i innej technologii wojskowej”.

Ambasador Ukrainy odpowiada Iranowi. "Ich śmierć nie wywołuje we mnie smutku"

"Wasi przywódcy byli współwinni niekończącego się cierpienia, jakiego doświadczają ukraińscy cywile. Jako osoba wierząca, staram się nie cieszyć ze śmierci innych ludzi – nawet tych, którzy świadomie zdecydowali się być oprawcami mojego ludu, mimo że nie wyrządziliśmy wam nic złego" - napisał ukraiński dyplomata.

"Ale jako osoba, która przez trzy lata mieszkała w Kijowie pod codziennym wyciem irańskich machin śmierci, nie mogę się powstrzymać od życzenia, aby każdy przestępca otrzymał za swoje czyny to, na co zasługuje. Jeśli nie przed ludźmi, to przed Bogiem" - kontynuował Szczierba.

Dodał, że choć nie żywi osobistej wrogości wobec irańskiego ambasadora, nie wyrazi żalu z powodu śmierci irańskich przywódców. "Mam nadzieję, że rozumiecie, iż nie będę okazywał smutku po śmierci osób, których śmierć nie wywołuje we mnie smutku” – zaznaczył.

Ataki na Iran. Teheran przygotowuje się do pogrzebu ajatollaha

USA i Izrael rozpoczęły w sobotę ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W pierwszej serii nalotów zginął zarówno przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei jak i jego najbliżsi współpracownicy.

W odpowiedzi Iran rozpoczął ataki na Izrael i inne państwa Bliskiego Wschodu, szczególnie w rozlokowane tam amerykańskie bazy.

Zabity w trakcie nalotów najwyższy przywódca Iranu rządził tym krajem przez niemal 37 lat. W najbliższym czasie w Teheranie mają odbyć się trzydniowe uroczystości pogrzebowe, upamiętniające zmarłego przywódcę. Początkowo ich rozpoczęcie planowano na środę, jednak nagle zmieniono decyzje i przekazano, że informacja o ceremonii zostanie podana później.

