Wiceszef Pentagonu Elbridge Colby podczas spotkania w think tanku Council on Foreign Relations odpowiadał na pytania m.in. dotyczące amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi.

Teheran gotów uderzyć w NATO? Wiceszef Pentagonu nie ma wątpliwości

Odnosząc się do przechwyconej w środę przez obronę powietrzną NATO rakiety nad Turcją, zaznaczył, że "nie zna dokładnych szczegółów, więc nie chce wychodzić przed szereg". - Ale myślę, że widzimy to wyraźnie, że Islamska Republika jest gotowa, by uderzać w szeroki zakres krajów, nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale też potencjalnie w NATO - ocenił.

- Obserwujemy ruchy wielu krajów NATO, by podjąć działania (w tej sprawie) - dodał.

Zwrócił uwagę na "szeroki konsensus w sprawie tego, że Republika Islamska jest uciążliwym zagrożeniem". - To nie jest tak, że Amerykanie coś wymyślają - kontynuował.

Elbridge Colby: "Iran zagrożeniem dla USA, Izraela i Europy"

Colby został zapytany, jak operacja przeciwko Iranowi wpisuje się w priorytety amerykańskiej Narodowej Strategii Obrony.

- Po pierwsze strategia wyraźnie stwierdza, że Iran, Republika Islamska stanowi zagrożenie dla USA, naszych sojuszników i partnerów w Zatoce, dla Izraela, Europy - powiedział.

- W strategii podkreślono, że obowiązkiem i koniecznością ministerstwa jest zapewnienie prezydentowi wiarygodnych i racjonalnych opcji militarnych, które pozwolą mu realizować jego cele na całym świecie, a zwłaszcza umożliwią mu korzystanie z naszych programów w dziedzinie lotnictwa i żeglugi morskiej - dodał.

- Dlatego uważam, że niezwykle ważne jest, aby Stany Zjednoczone, a w szczególności siły zbrojne USA, mogły podejmować zdecydowane działania na całym świecie - kontynuował Colby.

- Po drugie strategia podkreśla, jak ważne jest dzielenie się obciążeniami - zaznaczył.

"Modelowi" partnerzy USA. Wśród nich Polska

Wśród modelowych partnerów USA w tym kontekście wymienił Izrael, Koreę Południową, Polskę. Przyznał, że pod względem wydatków na obronność "Niemcy też robią krok naprzód".

- Widzimy to też w dużym stopniu na Bliskim Wschodzie. I strategia jest zaprojektowana w taki sposób, by pozwolić prezydentowi (Donaldowi Trumpowi -red.) na takie operacje - wyliczył.

Pentagon w odpowiedzi na pytanie PAP o to, czy na tle operacji przeciwko Iranowi planowane są zmiany dotyczące liczebności albo rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy i sprzętu w Europie, odpowiedział, że "dziś nie mamy do ogłoszenia żadnych zmian dotyczących rozmieszczenia sił".

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej wskazuje cele w Europie

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zagroził we wtorek, że kolejnym celem ataków może stać się znajdująca się w Albanii baza Aszraf-3. Od 2013 r. stacjonuje tam opozycyjna wobec reżimu ajatollahów Ludowej Organizacji Mudżahedinów Iranu (MEK). Szacuje się, że w Albanii schronienie znalazło ok. 3 tys. Persów.

W komunikacie udostępnionym w mediach społecznościowych Korpus przekazał, że Albania może być celem irańskiego odwetu, podobnie jak przed kilkoma dniami Akrotiri - brytyjska baza wojskowa na Cyprze.

Teheran grozi tym samym, że ma zdolności militarne, aby przenieść działania wojenne poza Bliski Wschód.

W środę ministerstwo obrony w Ankarze poinformowało, że obrona powietrzna NATO przechwyciła rakietę balistyczną wystrzeloną z Iranu, która zmierzała w kierunku tureckiej przestrzeni powietrznej.

