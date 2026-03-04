Grecja wysyła myśliwce na Cypr. Pokłosie irańskich uderzeń
Greckie siły powietrzne poinformowały o wysłaniu myśliwców F-16 na Cypr. Maszyny wylądowały w bazie lotniczej w Pafos. Wcześniej Ateny postanowiły skierować w pobliże wyspy dwa okręty wojenne. Ruchy te stanowią reakcję na działania Iranu, który zaatakował brytyjską bazę wojskową na Cyprze.
Na profilu Sił Powietrznych Grecji (HAF) pojawiło się nagranie, na którym zobaczyć można lądowanie jednego z myśliwców F-16 w bazie lotniczej w Pafos. "Grecja wspiera Cypr" - czytamy w opisie. Działania mają stanowić wzmocnienie współpracy między Atenami a Nikozją i przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa w regionie.
Grecja była pierwszym krajem, który otwarcie zareagował na atak Iranu na bazę RAF-u na Cyprze. W odpowiedzi Ateny wysłały w rejon wyspy dwa okręty wojenne - Psara i Kimon.
O planach wysłania fregat i myśliwców na Cypr greckie ministerstwo obrony informowało już w poniedziałek. Jak wskazano, Ateny zamierzają udzielić Nikozji wsparcia w celu "zwalczania zagrożeń i nielegalnych działań" na terytorium wyspy. We wtorek szef greckiego resortu osobiście udał się na Cypr.
"W trudnym dla Republiki Cypryjskiej momencie Grecja po raz kolejny deklaruje swoją obecność. To krok o szczególnym, doniosłym, ale i symbolicznym znaczeniu" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Cypru Nikos Christodoulides.
Jak dodał, Grecja toruje drogę innym krajom Unii Europejskiej i wskazuje, jak sojusz powinien reagować na tego rodzaju przypadki. Przyznał, że jest obecnie w kontakcie z Emmanuelem Macronem, Friedrichem Merzem i Giorgią Meloni.
Irańskie drony uderzyły w brytyjską bazę wojskową na Cyprze
Do uderzenia drona w bazę brytyjskiego lotnictwa Akrotiri na Cyprze doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Według oficjalnych informacji, nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia. Prezydent Christodoulides wskazał, że doszło do niewielkich szkód.
W ataku brały udział dwa bezzałogowce typu Shahed. Jeden został w porę zestrzelony. Incydent skomentowała szefowa Komisji Europejskiej. "Chociaż Republika Cypryjska nie była celem, chcę to jasno powiedzieć: w obliczu jakiegokolwiek zagrożenia stoimy ramię w ramię, stanowczo i jednoznacznie po stronie naszych państw członkowskich" - napisała w serwisie X Ursula von der Leyen.
W niedzielę premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer informował, że zgodził się na prośbę USA, by Amerykanie korzystali z brytyjskich baz do uderzeń w magazyny lub wyrzutnie irańskich rakiet.
