Grecja wysyła myśliwce na Cypr. Pokłosie irańskich uderzeń

Na profilu Sił Powietrznych Grecji (HAF) pojawiło się nagranie, na którym zobaczyć można lądowanie jednego z myśliwców F-16 w bazie lotniczej w Pafos. "Grecja wspiera Cypr" - czytamy w opisie. Działania mają stanowić wzmocnienie współpracy między Atenami a Nikozją i przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa w regionie.

Grecja była pierwszym krajem, który otwarcie zareagował na atak Iranu na bazę RAF-u na Cyprze. W odpowiedzi Ateny wysłały w rejon wyspy dwa okręty wojenne - Psara i Kimon.

Grecja wysłała myśliwce na Cypr. Pokłosie irańskiego ataku

O planach wysłania fregat i myśliwców na Cypr greckie ministerstwo obrony informowało już w poniedziałek. Jak wskazano, Ateny zamierzają udzielić Nikozji wsparcia w celu "zwalczania zagrożeń i nielegalnych działań" na terytorium wyspy. We wtorek szef greckiego resortu osobiście udał się na Cypr.

"W trudnym dla Republiki Cypryjskiej momencie Grecja po raz kolejny deklaruje swoją obecność. To krok o szczególnym, doniosłym, ale i symbolicznym znaczeniu" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Cypru Nikos Christodoulides.

Jak dodał, Grecja toruje drogę innym krajom Unii Europejskiej i wskazuje, jak sojusz powinien reagować na tego rodzaju przypadki. Przyznał, że jest obecnie w kontakcie z Emmanuelem Macronem, Friedrichem Merzem i Giorgią Meloni.

Η Ελλάδα στο πλευρό της Κύπρου 🇬🇷🇨🇾

Προσγείωση μαχητικών αεροσκαφών #F16V στην αεροπορική βάση της Πάφου, ενισχύοντας τη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και την ασφάλεια στην περιοχή.#ΠολεμικήΑεροπορία #HAF pic.twitter.com/KZQvnrJDT9 — Hellenic Air Force (@HAFspokesperson) March 4, 2026

Irańskie drony uderzyły w brytyjską bazę wojskową na Cyprze

Do uderzenia drona w bazę brytyjskiego lotnictwa Akrotiri na Cyprze doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Według oficjalnych informacji, nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia. Prezydent Christodoulides wskazał, że doszło do niewielkich szkód.

W ataku brały udział dwa bezzałogowce typu Shahed. Jeden został w porę zestrzelony. Incydent skomentowała szefowa Komisji Europejskiej. "Chociaż Republika Cypryjska nie była celem, chcę to jasno powiedzieć: w obliczu jakiegokolwiek zagrożenia stoimy ramię w ramię, stanowczo i jednoznacznie po stronie naszych państw członkowskich" - napisała w serwisie X Ursula von der Leyen.

W niedzielę premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer informował, że zgodził się na prośbę USA, by Amerykanie korzystali z brytyjskich baz do uderzeń w magazyny lub wyrzutnie irańskich rakiet.

